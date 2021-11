La recherche de la performance dans les jeux vidéo

Le monde des jeux vidéo est parfois, ou plutôt souvent un milieu très compétitif. La notion de dépassement de soi ou des autres y est en effet très présente. Ainsi un joueur cherchera souvent à se surpasser et à montrer pourquoi il fait partie des meilleurs. Au-delà de la passion, cette recherche de gloire incite également les joueurs à s’intéresser à l’esport.

La reconnaissance de l’esport comme une discipline sportive a entraîné l’explosion des jeux vidéo et la création de multiples tournois internationaux. Ceci a poussé des marques, clubs et entreprises de grande envergure à investir dans ce secteur d’activité en recrutant ou en sponsorisant certains joueurs. Cela a donné naissance à une véritable compétitivité entre les joueurs qui font tout pour ne pas se laisser dépasser par leurs concurrents. Chacun ambitionne ainsi de laisser son nom dans l’histoire comme ayant été l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur dans son domaine.

Néanmoins, si dans certains domaines du jeu vidéo, il est relativement facile de s’améliorer et de devenir bon, dans d’autres le processus est plus compliqué ou long. Par exemple, n’importe qui peut s’exercer au jeu de vidéo poker gratuitement en ligne ou trouver des astuces et guides complets pour battre les boss de certains RPG, mais gagner cinq parties d’affilée sur LOL ou être le meilleur jouer de Mortal Kombat du pays, c’est tout de suite plus compliqué.

Comment devenir un meilleur joueur de jeux vidéo ?

Aujourd’hui, jouer tranquillement chez soi et finir le jeu ne suffit plus pour certaines personnes. De nombreux autres facteurs sont pris en compte pour évaluer votre niveau, notamment le temps mis pour terminer les parties, les tactiques utilisées ou encore le niveau de difficulté. Le secteur de l’esport entraîne aussi une course aux sponsors, aux abonnés et à la notoriété, car, plus les joueurs battent des records et développent de nouvelles stratégies ou tactiques, plus ils sont reconnus. C’est la raison pour laquelle la vie des joueurs professionnels n’est faite que d’entraînements intensifs et d’horaires de tournois exigeants. Les capacités mentales et physiques doivent être au top et pour cela, il est conseillé de s’investir totalement. Voici quelques astuces qui peuvent vous permettre de rester au top dans ce genre de milieu.

Se reposer

Lorsque l’on joue constamment à des jeux comme League of Legends, il y a de très gros risques de faire un burnout. On peut rapidement atteindre le point de fatigue extrême quand on jongle entre travail d’équipe et entraînement personnel. L’aspect psychologique joue donc un rôle très important dans les différentes compétitions. Prendre des pauses régulières dans tout ce qui nécessite un effort cognitif est un moyen efficace de laisser le cerveau absorber plus d’informations et se recharger.

Coachez un débutant

Entraîner des joueurs moins expérimentés peut vous aider à améliorer vos tactiques. En effet, apprendre aux autres à jouer est un bon moyen pour s’améliorer. Lorsque vous enseignez à autrui, vous êtes en mesure de mieux vous souvenir des informations et de les appliquer efficacement.

De plus, une autre paire d’yeux peut aider à mettre en évidence les faiblesses de votre tactique, en particulier dans des jeux comme StarCraft où la stratégie est très importante. Il arrive que les joueurs pros oublient les bases, et le fait de poser des questions aux nouveaux joueurs (ou d’en recevoir de leur part) peut les aider à rester alertes. Cela vous permettra également de considérer tous les différents résultats de certaines stratégies auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé si personne ne vous l’avait demandé.

Faites une analyse de votre jeu

Avec les différents services de streaming et de replay disponibles, il est plus simple et facile de revoir ses parties. Regarder à nouveau ses performances est un très bon moyen d’améliorer sa façon de jouer. Vous pouvez apprendre beaucoup en revoyant vos erreurs ainsi que les actions que vous avez manquées. Grâce à Twitch et YouTube, vous pouvez même demander à d’autres joueurs de regarder vos parties et de donner leur avis.

Jouez avec des inconnus

Savoir quand donner des consignes lors de vos parties de Halo ou Rainbow Six Siege par exemple est très important. Ainsi, jouer avec des gens que vous connaissez déjà peut vous empêcher de dire certaines choses. Vous pouvez améliorer vos compétences en communication en sortant de cette zone de confort. Faites donc des parties avec des inconnus pour vous améliorer.

Apprendre à jouer avec d’autres personnes vous permet également d’observer leur jeu et d’en tirer quelque chose. Vu que vous ne pouvez pas tout faire seul, il est important de tirer parti des méthodes et de l’expérience des autres, qu’il s’agisse de copier des styles de jeu individuels ou des stratégies d’équipe. De plus, les tactiques évoluent constamment. Par conséquent, il est essentiel de comprendre comment les autres joueurs et équipes fonctionnent.

Restez droit pour bien jouer

Rester droit sur sa chaise au lieu de s’allonger vous permettra d’être plus concentré sur le jeu. Des recherches ont révélé qu’une meilleure posture corporelle peut vous amener à croire plus en vos idées. Étudiez donc les meilleures positions et les angles optimaux, sans oublier de vous corriger immédiatement lorsque vous constatez que vous prenez de mauvaises habitudes.

Réduire le bruit autour de soi

Il est recommandé d’éliminer autant que possible les bruits externes (comme la radio ou la télévision) autour de la console de jeu. Le cerveau peut faire la différence entre les informations qui sont utiles ou pas, mais l’ajout d’un casque ergonomique peut beaucoup aider. Procurez-vous un casque avec lequel vous pouvez jouer plusieurs parties sans être indisposé. Il faut qu’il

épouse la forme de votre tête, qu’il soit confortable et qu’il produise des sons de qualité.

Soyez toujours hydraté

Maintenir un bon niveau d’hydratation peut faire la différence entre atteindre la première division de FUT et rester au niveau amateur dans FIFA. Certaines études ont prouvé qu’une toute petite déshydratation peut réduire la concentration, de même que les capacités cognitives et affecter les capacités motrices. Tout cela constitue un véritable frein pour vous, car le manque d’hydratation affecte le corps et l’esprit. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment d’eau, cela se remarque dans votre énergie et votre humeur en général.

Abus de jeux vidéo : Les dangers

Que vous soyez un joueur pro ou occasionnel, le fait de passer de longues heures à vous entraîner afin d’améliorer votre niveau de jeu ou de passer un palier peut engendrer plusieurs conséquences néfastes.

Problème d’addiction

De manière générale, le principal risque des jeux vidéo est l’addiction. Cela se produit plus facilement et plus rapidement que vous ne le pensez, et on ne s’en rend même pas compte la plupart du temps. L’addiction aux jeux vidéo est comme n’importe quelle autre dépendance (drogue, tabac, alcool, jeux d’argent, etc.). Devenir un accro aux JV peut avoir un impact énorme sur la personnalité, la santé physique et mentale et les relations sociales. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de jeux vidéo, vous devez être très prudent et ne pas oublier d’espacer vos parties.

Problèmes de santé

En temps normal, les jeux vidéo ne sont pas nocifs pour la santé, mais, comme pour toutes les bonnes choses, en abuser peut vous mettre en danger. Vous pourriez avoir des maux de tête, des problèmes de rougeurs ou inflammations, des troubles du sommeil, etc.

Isolement

Jouer excessivement aux jeux vidéo c’est aussi vivre en partie dans un monde virtuel. Cela peut conduire à une sorte d’isolement. Les joueurs ont tendance à passer toutes leurs journées sur leur console. La conséquence qui découle de cela est qu’ils auront du mal à différencier la réalité de l’imaginaire.

Comment chercher à devenir le meilleur tout en évitant les dangers ?

Nous l’avons vu, la quête de la performance dans les jeux vidéo peut parfois virer au cauchemar et enfermer le gamer dans une spirale très négative. Pour éviter tous ces écueils, il importe de prendre quelques bonnes habitudes.

Avoir une alimentation saine

L’e-sport, comme toute compétition professionnelle, demande de la rigueur. Un entraînement quotidien, un mode de vie équilibré et une alimentation saine. Les gamers professionnels s’entraînent de plus en plus comme les athlètes des autres sports et s’imposent une hygiène de vie rigoureuse. Leur rythme avant les tournois est strict, et leur alimentation est saine et équilibrée pour améliorer leurs performances et maintenir leur meilleure condition le jour de la compétition.

En investissant dans des marques de boissons énergisantes et de collations, les joueurs professionnels sont de plus en plus conscients des avantages d’une alimentation adaptée. D’autres joueurs pros ou équipes arrivent à s’offrir des médecins et des nutritionnistes.

Si vous êtes un joueur pro ou occasionnel qui ne dispose pas de gros moyens, évitez juste la malbouffe et faites vous-même vos plats. Si vous n’êtes pas un cordon bleu, vous pouvez toujours commander un repas équilibré sur les différentes plateformes en ligne.

Gardez vos fenêtres ouvertes

Si vous ne pouvez pas vous promener, ouvrez simplement les fenêtres. Avoir une chambre aérée avec de la lumière naturelle produit beaucoup de bienfaits sur le mental et le physique. La lumière naturelle est également une source de vitamine D pour le corps. Si vous en manquez, cela affectera votre sommeil la nuit et par ricochet vos capacités cognitives. De plus, assurez-vous de sortir souvent. Une dose constante d’air frais maintient les joueurs affûtés et performants.

Faites de l’exercice physique

Être un gamer ne doit pas vous empêcher de travailler aussi votre corps. Au contraire, les JV sont parfois un vrai sport, et comme tout athlète vous maximisez vos chances en permettant à votre corps d’être en pleine forme. Faites donc de l’exercice de manière régulière pour non seulement éviter les maladies, mais aussi être en pleine possession de vos facultés afin de devenir le meilleur d’entre tous.