Rainbow Six Siege annonce une période de jeu gratuite

Bonne nouvelle, Ubisoft vient d’annoncer un week-end gratuit sur Rainbow Six Siege, de quoi essayer le jeu sans débourser un centime. Maintenant, deux questions se posent : quand pourrez-vous jouer gratuitement et sur quelles plateformes ?

PC : du 11 juin à 6h00 au lundi 15 juin 13h00.

PlayStation 4 : du 11 juin à 6h00 au lundi 15 juin 6h00.

Xbox One : du 11 juin à 12h00 au lundi 15 juin 10h00.

On précise que Rainbow Six Siege sera disponible dans son intégralité, avec toutes les cartes et tous les modes, le temps du week-end. Attention, cette gratuité sera uniquement accessible avec un abonnement PlayStation et Xbox. Pour accéder au téléchargement du jeu, rien de plus facile :

Le préchargement du jeu est accessible depuis le 9 juin sur PC et PS4 et sera disponible dès demain sur Xbox One. De plus, vous aurez la possibilité de jouer avec vos amis qui possèdent déjà le jeu ou encore qui profitent comme vous du week-end spécial.

Mais alors, Ubisoft réserve une surprise pour les joueurs conquis durant cette période ? Oui ! Des promotions seront disponibles jusqu’à -75% sur toutes les plateformes pour une durée limitée. Bien sûr, vous ne perdrez pas votre progression, celle-ci se poursuivra jusqu’au jeu complet si vous décidez de passer par la case achat.

Eh bien, un bon week-end, ça se réserve, et Ubisoft est toujours dans le coup avec ses bons plans, de quoi nous redonner le sourire en ces temps compliqués. Bon, assez parlé, on se retrouve sur le terrain ?