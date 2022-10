PS Plus Essential – Que nous réserve le service en Novembre ?

Les feuilles tombent des arbres en formant de magnifiques tapis aux teintes automnales, alors que la valse des sorties hivernales pointe peu à peu le bout de son nez. Même si cette perspective alléchante attire tous les regards, il ne faudrait pas oublier que les différents services des constructeurs, comme le PS Plus ou le Xbox Live Gold, vont également nous gâter à l’aide quelques titres plus ou moins bien sentis.

Avec un peu d’avance grâce aux camarades de chez Dealabs, la liste des titres offerts dans le service de Playstation est désormais connue. Il y en a pour tous les goûts, mais il faut bien admettre que ce mois se révèle plutôt faible comparé à d’autres. Entre un retour à l’école des sorciers de briques, du découpage de démons japonais ou encore de la réparation sans gravité, à vous de choisir ce qui vous fait envie.

Nioh 2 (PS4/PS5)

Amateurs de Soulslike et d’ambiance japonisante, vous serez ravi de découvrir que Ni-Oh 2 fait partie de la sélection de ce mois de Novembre. Jouable en coopération, le titre jouit d’une plutôt bonne presse, que ce soit auprès des critiques ou des joueurs, offrant une expérience différente de celle des titres de FromSoftware tout en gardant cette exigence qui caractérises les productions du studio. La bonne pioche de l’offre PS Plus de ce mois-ci.

Heavenly Bodies (PS4/PS5)

N’avez-vous jamais rêvés de flotter dans l’espace tels les étoiles qui jonchent cette toile infinie perchée au-dessus de nos têtes ? Dans Heavenly Bodies, qui dispose d’un concept atypique alliant réparation de station spatiale et gameplay basé sur le manque de gravité, c’est tout à fait possible. Prudence cependant, car même si l’expérience semble intéressante, le travail sur la physique rend le tout parfois compliqué à appréhender et à prendre en main. Malgré tout, on s’y croirait presque.

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

L’univers du sorcier à la cicatrice et aux lunettes rondes vous manque ? Pourquoi ne pas l’agrémenter de quelques briques de construction bien connues de tous ? C’est à travers cette collection regroupant les remasters des deux opus sortis à l’époque sur PS3 que vous pourrez revivre les sept années d’Harry, Ron et Hermione au collège Poudlard, école de sorcellerie. Loin d’être le meilleur jeu de la gamme Lego, il n’en reste pas moins divertissant et jouable en co-op locale.

Ce mois semble confirmer ce que nous craignions le mois dernier : le palier Essential semble être abandonné, petit à petit. Il est bien loin, le temps où de gros titres se retrouvaient propulser dès leur sortie dans un programme qui savait encore nous étonner. Les titres du mois de Novembre seront disponibles pour tous les abonnés au service PS Plus dès le 1er Novembre 2022.