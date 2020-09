PlayStation Now nous dévoile ses titres de septembre 2020

Après l’annonce des jeux du mois du PlayStation Plus, Sony nous dévoile les ajouts de septembre sur le PlayStation Now, son service de jeu en streaming disponible sur PS4 et PC. Le mois dernier nous avions eu droit à 8 nouvelles entrées dont entre autres Hitman 2 et Dead Cells. Depuis le 1er septembre nous pouvons maintenant profiter de Resident Evil VII, Final Fantasy XV, WWE 2K 2019 ainsi que d’Observation, l’occasion de découvrir ou de refaire ces jeux.

Avec les récentes informations concernant le nouveau volet de la franchise Resident Evil, c’est le moment de profiter du très réussi 7ème opus. Dans celui-ci, vous incarnez Ethan Winters à la recherche de sa femme disparue depuis plus de 3 années. Vous arriverez donc à la maison de la famille Baker, théâtre d’évènements terrifiants. Final Fantasy XV est le deuxième ajout vraiment important de ce mois de septembre. Ce J-RPG nous place dans la peau de Noctis affrontant les forces impériales qui ont assassiné ses parents et attaqué le royaume dont il est l’héritier. C’est avec joie que l’on accueille cet incroyable jeu en streaming, et l’occasion de finalement s’y essayer pour les abonnés qui étaient passés à côté.

Est-il vraiment nécessaire de présenter la franchise WWE 2K ? Malgré un l’accueil glacial qu’il a reçu et son bide commercial, il saura surement ravir les amateurs de Catch avec ses options de personnalisation plutôt poussées. De quoi passer de bonnes soirées avec ses amis autour des meilleurs prises – réalisées par des professionnels bien sûr ! Quant à Observation, il s’agit d’un jeu au gameplay aussi original que réussi, puisqu’il nous place dans la peau d’une IA à bord d’une station spatiale devant aider le docteur Fisher à l’aide des caméra de surveillances.

Un an après la baisse du prix de l’abonnement, Sony réussi à nous gâter régulièrement sur les jeux disponibles sur cette plateforme. On notera par ailleurs que RE7 et FF XV seront jouables respectivement jusqu’au 30 novembre 2020 et au 30 mars 2021. De plus, ce mois de septembre signe le départ de Control et de Shadow of the Tomb Raider du PlayStation Now.