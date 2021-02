Project CARS GO – Les pré-inscriptions sont ouvertes, on va brûler de la gomme

Project CARS GO n’est pas une nouveauté inédite dans l’univers du jeu de caisses. Le nom n’est d’ailleurs pas inconnu des amoureux d’asphalte, puisque 3 épisodes existent déjà, sur PC, PS4 et Xbox One. Le trio se dotera donc très bientôt d’un petit frère.

Project CARS GO s’annonce nettement plus arcade et accessible que ses aînés, ce qui est la moindre des choses étant donné les supports qui l’accueillent, à savoir les appareils Android et iOS. Il promet un maniement simplissime au tactile, comme l’annonce l’image ci-dessus.

Il reste dès lors à savoir si le jeu n’offrira qu’une expérience casu ou si un peu de technicité sera de la partie dans le pilotage des différents bolides. D’ailleurs à ce propos, sachez que, tout comme les autres jeux de la série, le petit dernier bénéficie des licences officielles pour ses véhicules, ce qui devrait ravir les puristes.

Vous aurez alors le choix entre une bonne cinquantaine de véhicules (customisables à l’envi) au lancement du jeu, répartis en deux styles de pilotage : les courses classiques sur circuits ou les courses pour dragsters (apparemment, 6 circuits voiture et 6 pistes de dragster seront proposés au début, le tout recréant des lieux existant bel et bien).

Project CARS GO n’est pas attendu avant le 23 mars prochain, mais vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire sur votre plateforme de prédilection, vous connaissez la musique. Cela vous permettra de recevoir une notification au lancement du jeu au cas où vous l’auriez oublié, mais également un éventail de cadeaux dont on ignore la teneur à l’heure actuelle.

Car oui, vous l’aurez compris, il s’agit là d’un jeu gratuit ; d’ailleurs il vous imposera quelques pubs et vous proposera des achats in-game pour vous inciter à passer à la caisse (normal après tout, dans ce bas monde, seule la violence est gratuite).

Que dire de plus avant de se quitter, si ce n’est que le titre est supervisé par l’équipe responsable des 3 jeux canons, Slightly Mad Studios, appuyée par Gamevil, le poids lourd du monde mobile basé en Corée et aux USA.