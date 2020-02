Predator: Hunting Grounds s’offre un week-end d’essai sur PS4 et PC

Week-end d’essai gratuit prévu fin mars pour Predator: Hunting Grounds, mais sous condition pour les joueurs PS4.

C’est un fait, les mois de mars et avril sont surchargés en sorties majeures de jeux vidéo. Entre Nioh 2, DOOM Eternal, Persona 5 The Royal, les remakes de Resident Evil 3 et de Final Fantasy VII ou encore l’arrivée d’Animal Crossing: New Horizons, il ne reste plus beaucoup de créneaux aux autres pour tenter une percée dans les ventes et surtout pour déscotcher les joueurs des jeux nommés précédemment. Cependant, Illfonic n’entend pas sortir le drapeau blanc et se rendre sans lutter. Son Predator: Hunting Grounds sortant le 24 avril prochain, il fallait bien que le studio tente un truc pour attiser l’intérêt des fans de la franchise, autant que celui des joueurs désireux de découvrir une nouvelle expérience multijoueur.

Sûrement conscient du peu de chance du jeu d’exister face à la concurrence, le studio entend proposer une période d’essai gratuite aux joueurs entre le 27 mars 17h et le 29 mars prochains. Ceci afin de leur permettre de tester la bête, mais aussi pour tenter de fidéliser une petite fanbase en amont de la sortie du titre. Annoncé uniquement sur PlayStation 4 et PC, les premiers devront impérativement être abonnés PlayStation Plus pour avoir accès à cette démo et les seconds seront dans l’obligation de passer par l’Epic Games Store, tant pis donc pour les quelques réfractaires de la plateforme.

Pour rappel, Predator: Hunting Grounds est un jeu multijoueur asymétrique (à la manière d’un certain Friday the 13th: The Game) permettant à un joueur d’incarner le chasseur extra-terrestre pendant que les trois autres incarnent des soldats humains tentant d’échapper à un joli arrachage de colonne vertébrale. Pour se faire, il faut tout simplement survivre en utilisant l’environnement à son avantage, et ce, même si le Predator semble en terrain conquis d’avance grâce à un armement et des capacités bien plus puissants. Petite particularité du jeu, il sera cross-plateforme lors de sa sortie, une feature qui pourra même être testée sur la démo. Nous ne manquerons pas de vous livrer notre ressenti sur ce Predator: Hunting Grounds une fois le week-end d’essai passé.

Enfin, Illfonic a rédigé un petit billet sur le PlayStation Blog que nous vous invitons à consulter, car très instructif pour qui souhaite s’essayer au jeu. Bonne chasse !