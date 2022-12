Pokémon – Fin de parcours pour Sacha et nouvelle série animée

Cela fait 25 ans que les fans de la série animée Pokémon suivent les tumultueuses aventures de leur fidèle ami Sacha Ketchum, dont le rêve était de devenir le meilleur dresseur du monde depuis son village natal, le célèbre Bourg-Palette. Depuis, mille et une odyssées se sont déroulées sous les yeux ébahis des fans de la licence, et certains nostalgiques continuent encore de percer les mystères du monde Pokémon. En effet, la série animée compte à ce jour 25 saisons soit un total de plus de 1 217 épisodes. Sans compter les 23 films diffusés au cinéma au fil des années, la série est un véritable empire qui ne cesse de croître avec le temps. C’est pourquoi la Pokemon Company vient d’annoncer une nouvelle qui va plaire à tous les adeptes.

C’est avec la sortie récente des jeux Pokémon Écarlate et Violet que la Pokemon Company a décidé d’annoncer une nouvelle série animée. Vous l’aurez compris, nous embarquerons bientôt à Paldea, région de la 9ème génération. C’est en suivant les aventures de deux personnages différents, à savoir Liko et Roy, que nous pourrons bronzer sous les palmiers de la péninsule ibérique, en rencontrant les trois starters de la région : Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Et notre cher Rayquaza semble également être de la partie sous sa forme chromatique. Nous n’avons pas eu plus d’informations concernant cette nouvelle série, mais elle nous promet un aller simple rafraîchissant pour les terres espagnoles.

Mais si de nouveaux personnages débarquent, qu’en est-il de notre bon vieux Sacha ? Car vous devez certainement déjà le savoir, ce dernier a récemment atteint son rêve en se voyant décerner le statut de meilleur dresseur du monde, comme il l’a toujours désiré. Et oui, après être devenu le maître de la ligue de la région d’Alola, il est parvenu à se hisser sur les devants de la scène, obligeant désormais le monde à se prosterner devant lui.

Et maintenant que Sacha a atteint son rêve, que peut-il bien se passer ? Suivrons-nous donc les aventures de Liko et Roy, qui deviendraient les deux nouveaux protagonistes officiels de la série, ou bien ne sont-ils que des personnages de passage, principaux acteurs de mini-séries ? Il est vrai que l’on en vient à se demander comment l’avenir de Pokémon se dessine désormais maintenant que Sacha n’est plus là. La relève sera-t-elle à la hauteur ?

Quoiqu’il en soit, la Pokemon Company a décidé de conclure la saison actuelle nommée « Pokémon : Les voyages ultimes » avec « Le chapitre final de l’histoire de Sacha et Pikachu », une fin de saison qui ne comptera pas moins de 11 épisodes pour résumer le grand voyage que vit Sacha depuis 25 ans. Nous retrouverons alors des personnages emblématiques de la série, comme Ondine ou Pierre. Le premier épisode sortira le 13 janvier 2023 au Japon, il se pourrait que nous puissions voir cet épisode peu de temps après. Une occasion pour les nostalgiques de pleurer un bon coup avant d’assister à ce qui semble être la fin d’un voyage qui aura marqué les générations.