Pokémon Masters – Une dose de soleil avec Guzma et Apocyne

Cette semaine, les leaders de la Team Skull rejoignent le casting de Pokémon Masters.

Si nous sommes confinés à la maison (à part ceux qui bossent, ça va de soi), le temps continue son cours et le printemps est enfin arrivé au pas de notre porte (en tout cas, c’est ce qu’indique le calendrier). À nous les joies des tenues plus légères, des journées qui s’allongent et le bonheur de parcourir des champs couverts de fleurs… Enfin, une fois que la crise sera passée. Cependant, en attendant de pouvoir à nouveau humer le parfum des fleurs à l’air libre, vous pouvez toujours profiter des personnages aux noms fleuris qui vont faire leur entrée dans Pokémon Masters.

Effectivement, cette semaine, deux personnages inédits vont faire leur début dans l’application signée DeNA et Nintendo et comme nous vous le précisions précédemment, il s’agit des deux leaders de la Team Skull, la bande de malfaiteurs qui sévissent à Alola. Oui, Apocyne et Guzma vont délaisser Ula-Ula pour casser les pieds des visiteurs de Passion en apparaissant dans un événement spécial incluant un scénario et des séances d’Appel Duo dans lesquelles ils seront à l’affiche. Ils seront disponibles du 27 mars au 14 avril.

Ce duo dont les noms sont inspirés par ceux de fleurs (eh oui, Guzma, c’est inspiré de guzmania, une variété de fleurs qui poussent en Amérique centrale) sera bien entendu accompagné par leurs Pokémon fétiches : Malamandre (de type Poison) se battant aux côtés d’Apocyne alors que le dirigeant de la bande de malfaiteurs croisera le fer avec son Sarmuraï (de type Insecte). Vous pouvez par ailleurs découvrir ci-dessous l’attaque duo de ce dernier, partagée hier par le compte officiel américain du soft sur Twitter.

Voilà, il ne nous reste plus qu’à espérer que le jeu fera l’impasse sur le rap avec son personnage, maintenant… Pokémon Masters est disponible sur appareils iOS et Android.