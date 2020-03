Pokémon Masters – Alakazam dispense ses Psycho-thérapies

DeNA annonce l’arrivée prochaine de Morgane et de son Alakazam dans Pokémon Masters.

Vous n’aviez qu’une envie pour ce week-end ? Passer du temps à fouiller les rues à la recherche d’Abra chromatiques dans Pokémon GO ? L’annulation a été pour vous comme un coup de poignard alors que le pays se ferme ? Effectivement, alors que notre belle nation se protège et que les gens s’entassent dans les allées de supermarchés pour piller les rayons alimentaire et hygiène et que règne, morose, une ambiance d’apocalypse moyennement maîtrisée (alors qu’il suffit simplement de se laver les mains), Pokémon Masters va permettre au Pokémon Psy (oui, c’est son intitulé dans le Pokédex) d’apparaître avec sa maîtresse la plus illustre.

C’est par le biais du compte Twitter japonais de l’application de DeNA que nous apprenons l’arrivée imminente de la championne de la ville de Safrania, Morgane, accompagnée de son Alakazam. Il viendra grossir les rangs des monstres de type Psy déjà disponibles dans le jeu tels que Mewtwo, Psystigri et Symbios (tous deux 5*), Xatu (4*), Séléroc, Solaroc et Mew (3*). Si aucune date n’a pour le moment été annoncée, la paire pourrait bien arriver dès ce mardi puisque nombre d’événements ayant cours dans l’application pour le moment (la possibilité de débloquer Red et son Dracaufeu, le retour de l’événement de Giovanni et Mewtwo ainsi que la Villa de Combat) se terminent à cette date.

En ce qui concerne le duo, peu de choses n’ont pour l’instant filtré. Si on peut découvrir ci-dessous dans le tweet évoqué plus tôt leur frappe duo, on peut aussi y observer que le Pokémon prendra sa forme méga-évoluée à la suite de cette attaque et que la championne portera sa tenue apparue dans Pokémon Or et Argent, tenue qu’elle porte toujours dans Pokémon Let’s GO (malgré un relooking lors de son apparition dans la 4ème génération). Par contre, pas de nouvelles du fouet qu’elle utilisait dans Pokémon Rouge et Bleu.

Si ça ne suffit pas et que vous souhaitez quand même sortir pour capturer des Pokémon dans PokéGO, n’oubliez pas de vous laver les mains et ne faites pas la bise à n’importe qui. Bon courage à tous.