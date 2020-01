PlayStation – L’histoire de la marque condensée en une minute de vidéo

Une manière pour Sony de conclure l’année des 25 ans de PlayStation.

Avec la sortie de la PlayStation, première du nom, remontant à 1994, l’année 2019 vient clore le premier quart de siècle d’existence de la marque. Avec la fin de cette année 2019, les célébrations prennent aussi fin pour laisser place au futur de PlayStation, avec la PS5 en ligne de mire.

Afin de conclure cet anniversaire en beauté, Sony vient de mettre en ligne une courte vidéo qui retrace l’histoire de PlayStation à travers les machines de la marque, de la PlayStation devenue plus tard PS One, sortie en 1994, au casque PSVR, arrivé en 2016, en passant par les PS2 (2000) et PS3 (2005), mais aussi la PSP (2004) et la PlayStation Vita (2011). Les consoles défilent ainsi dans la vidéo sous un feu d’artifice en forme de bouquet final venant annoncer autant la fin d’une époque, que le commencement d’une nouvelle ère.

On aurait d’ailleurs beaucoup aimé que cette vidéo se termine sur un aperçu du futur de PlayStation avec un petit coup d’œil à la PS5. Cela aurait été une très bonne manière de passer le témoin pour démarrer ces 25 prochaines années de jeu vidéo ! Mais il va falloir patienter un peu encore jusqu’à la révélation de l’héritière de la marque.

Pas sûr que Sony pourra publier une telle vidéo dans 25 ans, à en croire les partisans du tout-numérique et des jeux dématérialisés. Cette responsabilité aussi pèse sur les épaules des prochaines machines, PS5 et Xbox Series X : continuer à nous faire aimer les consoles, et se montrer toujours indispensables dans un monde vidéoludique où le cloud gaming vient réclamer sa part du gâteau… En tous cas, cette petite vidéo en l’honneur de PlayStation nous rappelle aussi, au-delà des jeux, comment les machines elles-mêmes ont su se faire aimer !