Le PlayStation Store lance une vague de promo doubles réductions

Abonnés du PlayStation Plus, faites le plein de promotions sur vos jeux PS4 !

Une fois n’est pas coutume, le PlayStation Store lance une énième vague de promotions sur une sélection de jeux vidéo. Intitulé Doubles Réductions, cette opération favorise les abonnés PlayStation Plus avec de plus forte remise. En d’autres termes, si vous êtes abonné du service payant, vous bénéficiez d’une remise sur des titres déjà bradés, donc double réductions, vous l’avez ?

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 18 mars prochain, vous pouvez profiter de titres à prix réduit, avec des réductions pouvant aller jusqu’à -70%. On vous a listé notre sélection maison des meilleurs jeux à acquérir via cette opération commerciale. Attention, cette liste est purement subjective, vous retrouvez la sélection complète dans le lien en fin d’article.

Ancestors: The Humankind Odyssey à 27.19€ au lieu de 39.99€

Battlefield V à 14.99€ au lieu de 49.99€

The Sinking City à 41,99€ au lieu de 59,99€

Blacksad: Under The Skin à 29,99€ au lieu de 39,99€

Borderlands 3 (Édition Super Deluxe) à 49.99€ au lieu de 99.99€

Concrete Genie (Édition Deluxe numérique) à 23.99€ au lieu de 39.99€

Death Stranding (Édition Deluxe numérique) à 47.99€ au lieu de 79.99€

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn (Ultimate Edition) à 35.99€ au lieu de 119.99€

God of War à 11.99€ au lieu de 19.99€

Life is Strange 2 – Saison complète à 15.99€ au lieu de 39.99€

Marvel’s Spider-Man (Édition Game of the Year) à 24.99€ au lieu de 49.99€

The Evil Within 2 à 9.59€ au lieu de 39.99€

World War Z à 11.99€ au lieu de 39.99€

Retrouvez toute la liste des promotions Doubles Réductions du PlayStation Store en suivant le lien. Malheureusement, on peut faire une croix sur de potentielles promotions PlayStation Vita, ça nous fait toujours un petit pincement au coeur de penser à cette console enterrée. Enfin, vous pouvez également télécharger dès aujourd’hui les jeux gratuits du PlayStation Plus du mois de mars 2020 avec au programme Sonic Forces et Shadow of the Colossus. Bon jeu !