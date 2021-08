Sushis de Predator sur son lit d’assassinat avec les jeux “gratuits” PlayStation + !

Comme tous les mois, la liste des jeux “offerts” a été dévoilée il y a peu et ce qu’on peut dire, c’est que le multijoueur est à l’honneur. Sur trois licences, deux seront jouables à plusieurs.

En ce qui concerne la PlayStation 5, faites flamber la cuisine, aiguisez vos couteaux, et surtout tenez à jour votre carnet de recettes puisque Overcooked! All you can eat rejoindra votre bibliothèque. Au menu des réjouissances, coopération, timing et fine lame seront nécessaires pour vous permettre de servir le plus de plats possible en un temps record. Évidemment, les niveaux avançant, le jeu vous donnera du fil à retordre avec les plateformes qui seront probablement amenées à bouger, les joueurs avec qui vous coopérerez pourront aussi être un obstacle de taille à votre progression (si, si, on vous l’assure, jouer à Overcooked sera à vos risques et périls !). Ceci étant une liste non exhaustive de ce qui pourra vous arriver au cours de vos parties.

En guise de plat principal, vous aurez également la possibilité de vous lancer dans une autre bataille en multi tout aussi dangereuse, car vous pourrez tenter de survivre aux assauts du Predator et de l’exterminer à quatre contre un dans Predator: Hunting Grounds. Cependant, libre à vous d’incarner la bête elle-même et de semer la panique et la discorde dans les rangs ennemis. À titre de comparaison, Predator peut se rapprocher du fonctionnement d’un Friday 13th ou de Dead By Daylight.

Et pour terminer ce délicieux melting-pot, vous pourrez télécharger Hitman 2. Les missions, meurtres et autres joyeusetés de l’agent 47 ne sont plus à présenter ! Au programme de cet opus, le soleil brûlant de Miami ou encore la chaleur humide de Bombay. De quoi vous procurer des heures et des heures de plaisir au vu des possibilités du jeu. Votre limite étant bien évidemment votre imagination.

Les jeux du PlayStation + du mois d’août sont toujours disponibles pour le moment, alors n’hésitez pas. De votre côté, quels jeux ou licences souhaitez-vous découvrir grâce à cette offre ? N’hésitez pas à nous en faire part.