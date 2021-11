PlayStation Plus – La liste des jeux offerts de décembre en fuite

On en a l’habitude maintenant, chaque mois ou presque, la liste des jeux offerts dans le cadre du PlayStation Plus est révélée avant l’heure. Et cette fois encore, c’est du compte Twitter de Dealabs que la fuite provient. Il s’agit bien évidemment d’une rumeur pour le moment, mais l’insider a ces derniers mois systématiquement pointé les bons titres avant que Sony ne les confirme. On peut donc assez légitimement considérer l’information comme fiable.

Les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pour le mois de décembre seraient pour PS5 Godfall dans son édition Challenger, et pour PS4 LEGO DC Super Villains et Mortal Shell.

Godfall est l’un des jeux du lancement de la dernière console de Sony et a été fraîchement accueilli par la critique et les joueurs. On reproche notamment à cet action-RPG un système de loot pas très intéressant et une trop grande répétitivité malgré un système de combat plutôt nerveux et agréable. Un titre à découvrir si vous avez besoin de vous défouler après une journée harassante.

LEGO DC Super Villains est, comme les autres jeux LEGO, très agréable, bourré d'humour, et, même s'il ne réinvente pas la roue, permet de passer un bon moment seul ou en famille. Une valeur sûre en somme.

Mortal Shell complète ce trio. Un Souls-like qui, s'il propose de belles idées avec notamment son système de combat axé sur les contres et est joli à regarder, n'a pas su pleinement nous convaincre lors de sa sortie. Néanmoins, pouvoir l'ajouter sans frais supplémentaires à sa bibliothèque paraît une bonne opportunité pour lui offrir une chance.

Une sélection de titres qui, si elle est confirmée par Sony, pourra être téléchargée dès le 8 décembre prochain jusqu’au 4 janvier. Ce qui est certain, c’est que les titres PS VR offerts avec le PlayStation Plus du mois de novembre le seront également pour décembre. Pour rappel, il s’agit de The Walking Dead: Saints & Sinners, The Persistence et Until You Fall.

D’ailleurs, en cette période de Black Friday, PlayStation propose une belle promotion sur l’année d’abonnement au PlayStation Plus puisque vous pouvez l’acquérir directement sur le store pour 39,99 € au lieu des 59,99 € habituellement facturés. De quoi se faire plaisir avec plein de jeux offerts pendant toute l’année 2022.