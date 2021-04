Phantasy Star Online 2: New Genesis – Essayez la bêta fermée

Phantasy Star est une licence culte qui a vu le jour sur Master System en 1987. La série compte aujourd’hui pas moins de 28 itérations (du Phantasy Star original à Phantasy Star Online 2) tous supports confondus en 34 ans d’existence. Mêlant science-fiction et fantasy, la série se démarque de la production concurrente par une ambiance hors des sentiers battus et par une maturité d’écriture rare.

Quand Phantasy Star Online (P.S.O. pour les intimes) débarque en 2001 sur Dreamcast, il fait figure d’ovni. Il s’agissait d’un MMORPG sur console très ambitieux, qui a marqué celles et ceux qui ont eu la chance de s’y essayer. Il fut même pour beaucoup le premier contact avec un RPG en ligne.

Phantasy Star Online 2: New Genesis est une extension pour P.S.O. 2 et a pour ambition de raviver la flammes des joueurs envers ce titre dont les premiers serveurs ont été ouverts en 2012 au Japon. L’extension prendra place 1000 ans après les événements de P.S.O.2 et change énormément le paysage du MMO free-to-play.

Quid du contexte ? Vous incarnerez un agent des ARKS, une unité d’élite d’exploration de planètes inhospitalières. Vous aurez le choix entre quatre races distinctes, puis entre neuf classes de combattants disponibles, allant de l’épéiste au lanceur de sort, le tout dans une délicieuse ambiance SF.

Sega et Microsoft vous invitent dès le 14 mai 2021 à son bêta-test fermé. La bêta fermera ses portes le 16 mai 2021, et elle sera disponible uniquement sur PC. Si le cœur vous en dit, vous pouvez trouver la méthode d’inscription via l’application Xbox Insider. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 21 avril 2021.

Bien évidemment, puisqu’il s’agit d’une phase de test fermée, seul un petit nombre de joueurs seront invités à cet événement spécial. Enfin, sachez que les personnes sélectionnées le seront sur la base du “premier arrivé, premier servi”.

Comme c’est souvent le cas dans une bêta, les participants à ce test de Phantasy Star Online 2: New Genesis obtiendront une récompense surprise, dont nous ne connaissons pas encore les détails à l’heure actuelle.