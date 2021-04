Vite ! Découvrez le très rétro Panzer Paladin, actuellement en promo !

Panzer Paladin, c’est un hommage à l’ère 8-bit tout comme avait su l’être avant lui un Shovel Knight, entre autres exemples de tentatives néo-rétro réussies. Il sortait en 2020 sur PC et Switch, merci mon chien pour PlayStation et Xbox, au passage, et avait reçu un accueil plutôt favorable de la part du public et de la presse spécialisée.

Panzer Paladin piochait copieusement dans les années 80, tant dans ses thématiques que dans ses inspirations vidéoludiques. Un visuel très manga old-school, une petite mignonne dotée d’un gros mecha, des graphismes et un gameplay antiques, tout y est. Et ça fonctionne, nom de nom !

De Mega-Man, il tire cette conception de stages à choisir au pifomètre et d’armes à acquérir à chaque boss vaincu. Il en tire également son design platformer/action typique d’un temps révolu. Mais il pioche également, bien que son contexte en soit très éloigné, dans l’un des Zelda préférés de votre Humble Narrateur, à savoir le second, qui est injustement décrié par les amateurs de la licence. On le ressent dans le maniement du personnage et le premier boss-fight vous rappellera immédiatement l’homme-cheval de Zelda 2. Les initiés sacheront.

Si vous découvrez Panzer Paladin, vous avez désormais une idée de ce qui vous attend. Tout au long d’une grosse grosse dizaine de stages divers et variés, vous allez devoir vous défaire d’ennemis multiples, et bien entendu de boss bien relous, la plupart du temps aux commandes de votre mecha, et avec des armes à utilisation limitée telles que des haches ou des épées, mais vous allez aussi vous retrouver obligé de quitter le confort de votre armure pour vous faufiler là où elle ne saurait passer, en incarnant la petite Flame, votre héroïne, munie d’un fouet électrique.

Tout ça pour dire que jusqu’au 25 avril sur Switch ou au 26 avril sur Steam, Panzer Paladin se trouve avec une réduction de tarif de 25%, soit pour environ 13€. Donc si le rétro est votre came, faites comme nous : foncez !