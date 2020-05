Panzer Dragoon: Remake – Première version de la copie corrigée

Récemment revenu d’outre-tombe, Panzer Dragoon n’a finalement pas soulevé les foules lors de sa sortie sur Nintendo Switch. Si on est en droit de se demander qui a pu réclamer le remaster de ce jeu, ce n’était au final que le cadet des soucis de Panzer Dragoon: Remake. Et des soucis, il n’en manquait pas !

Que vous ayez découvert les critiques sur notre site ou sur un autre site de presse spécialisée, vous avez probablement lu les retours faisant état d’un titre mi-figue, mi-raisin, à la ramasse sur le plan technique (affinage des textures à la truelle, framerate atteint de hoquet, lag input, etc.), rehaussés par des défauts conservés pour rappeler le titre original, une couche de nostalgie fan-service dont nous aurions pu nous passer.

Qu’à cela ne tienne, MegaPixel Studios a entendu les remarques et nous rend à présent sa copie revue par le biais d’une mise à jour. Cette dernière apporte au jeu un certain nombre de changements bienvenus aussi bien sur le plan de la jouabilité que celui de l’expérience joueur, revenant entre autres sur une bonne partie des défauts soulignés par la presse dans leurs tests.

En passant à la version 1.3, Panzer Dragoon: Remake propose enfin une expérience plus digne des joueurs modernes que nous sommes. Tout d’abord, le studio a revu le lag input qui appartient finalement au passé, ajoute des vibrations, un réticule de visée plus classique, les commandes gyroscopiques et un mode performance (qui permet au jeu de tourner à 60 images par seconde).

Côté expérience utilisateur, certains éléments cosmétiques auront été revus. Parmi eux, le déplacement de certains monstres et les effets sonores. La caméra aura également gagné en vitesse et le système de ciblage répond mieux. Enfin, parce que mettre à l’épreuve des nouveautés sur des niveaux connus, c’est assez frustrant, cette mise à jour ajoutera le chapitre 0 afin que les joueurs puissent découvrir des moments inédits dans l’histoire.

Cette mise à jour gratuite est d’ores et déjà disponible sur votre Nintendo Switch, vous pouvez donc profiter d’une meilleure version de Panzer Dragoon: Remake dès maintenant. Espérons qu’il soit à présent convaincant afin de séduire le plus de joueurs possible lors de sa sortie sur PC et Stadia, plus tard dans l’année. Ceci dit, on ne peut promettre que notre City ait envie d’y retourner…