Out of Line – Un platformer 2D prometteur s’annonce pour cet été

À l’origine, Out of Line était un projet scolaire porté par Francisco Santos et sa petite équipe de trois personnes. Rapidement remarqué sur la scène indépendante pour sa patte graphique atypique, le titre est annoncé en 2018 sur PS4, et se verra même remettre le PlayStation Awards portugais du meilleur jeu cette année là.

C’est grâce à cela que Nerd Monkeys Games, un studio indépendant portugais, va apporter son soutien et son savoir-faire afin de finaliser le développement. Il sera édité par Hatinh Interactive (dont nous parlions il y a peu de temps, également à la baguette sur Tandem: A Tale of Shadows), qui est décidément dans les bons coups en cette année 2021!

Out of Line est un jeu 2D type plateforme/puzzle qui a la particularité d’avoir été entièrement dessiné à la main, offrant aux yeux des joueurs un univers aux tons et aux couleurs assez uniques. Nous allons y incarner San, un jeune garçon en quête de son identité et de sa liberté, qui se retrouve prisonnier dans une étrange usine contrôlée par des robots maléfiques.

Pour espérer s’en sortir San n’aura d’autres choix que de retrouver les fragments de son identité en collectant ses souvenirs perdus. Pour ce faire, il faudra résoudre bon nombre de puzzles et d’énigmes en tout genre, armé d’une petite lance qui est là seulement pour interagir avec l’environnement.

Cette fable poétique et introspective promet un pur moment d’évasion et d’émerveillement mais sonne aussi comme une vraie leçon de vie. Soutenue par une direction artistique qui a œuvré pour offrir des décors variés et stylisés, Out of Line semble se placer, lui aussi, dans la course au titre de meilleur platformer-puzzle de l’année 2021 et tenter de ravir la place de Limbo dans le cœur des joueurs.

Petit bémol cependant, le titre semble souffrir d’une faible durée de vie et devrait se boucler extrêmement rapidement. Reste à savoir combien se monnayeront ces quelques heures de plaisir, et si le gameplay et l’OST seront à la hauteur.

Verdict sera rendu cet été pour les détenteurs soit d’un PC, soit d’une Switch. Pour les autres, Ps4 et Xbox One, il faudra patienter encore un peu. Faute de date plus précise ce sera fin d’année 2021.