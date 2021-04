Tandem: A Tale of Shadows – Le renouveau du platformer à venir?

Tandem: A Tale of Shadows est une nouvelle production bleu-blanc-rouge qui s’était annoncée l’année dernière. Développé par Monochrome, un studio parisien, et édité par Hatinh Interactive, ce puzzle-platformer a reçu l’appui financier de la région Ile-de-France et même du CNC.

C’est peu dire que le projet a séduit en haut lieu. Preuve, s’il en fallait, que la production vidéoludique française se porte bien et continue à gagner en crédit.

Le studio nous laisse découvrir un nouveau trailer, levant le voile sur l’intrigue, l’esthétique et quelques éléments de gameplay. Alors ? Petit phénomène à venir ou véritable pétard mouillé ? Nous première impressions et nos attentes.

Tandem: A Tale of Shadows prend place à Londres à la fin du XIXème siècle. Nous y incarnons Emma Kane, une fillette de dix ans décidée à retrouver Thomas, son frère disparu. Aidée de Fenton, l’ours en peluche de son frère, elle va remonter la piste et vivre la dernière journée de Thomas afin de percer le mystère de sa disparition.

Son enquête la mène au manoir familial qui est bien loin de ressembler à celui de ses souvenirs. En effet, celui-ci est maintenant rempli de magie le rendant étrange et effrayant qui n’est pas sans rappeler l’univers des spectacles de ses parents, d’illustres illusionnistes célèbres dans toute l’Angleterre.

Emma va devoir progresser dans ce manoir victorien rempli d’énigmes et de pièges en tous genres. Pour ce faire, elle devra utiliser sa lanterne, plaçant ainsi la caméra en vue du dessus, pour créer les ombre permettant à Fenton, se trouvant lui de côté et en 2D, de progresser. Une mécanique plutôt intrigante qui risque de mettre notre sens de l’orientation à l’épreuve.

Emma va découvrir, au fil de son aventure, pas moins de cinq mondes aux ambiances bien différentes, offrant la possibilité de renouveler les énigmes, les éléments de gameplay et leur synergie, car ce n’est pas moins de quarante-huit épreuves qui nous attendent.

Là où Tandem: A tale of Shadows se distingue c’est avec une direction artistique aux petits oignons oscillant entre les ambiances que n’auraient pas reniée ni Lewis Carroll, ni Tim Burton, le tout saupoudré par des inspirations typiques de l’expressionisme allemand comme Munch ou Kandinsky. Les tableaux sont très bien soignés et semblent offrir aux yeux un univers cohérent à la croisée des chemins entre rêve et réalité.

Reste à savoir si cette aventure enchanteresse tiendra toutes les promesses entrevues dans ce trailer et si le challenge sera au rendez-vous. Ce curieux parti pris de gameplay, assez audacieux en apparence, tient-il sur la durée ? Le mystère reste encore entier. Espérons que les développeurs nous offrent davantage de gameplay dans les semaines à venir afin que nous puissions nous faire un avis et conforter nos premières impressions qui, sans trop de surprises, sont très bonnes.

Tandem: A Tale of Shadows devrait faire son apparition d’ici l’automne prochain sur Xbox One, PC, Switch et PS4. Le titre sera jouable sur les consoles de nouvelle génération via la rétrocompatibilité.