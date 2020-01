Le nouveau personnage de Super Smash Bros. Ultimate se dévoile

Le nouveau personnage de Super Smash Bros. Ultimate sera révélé ce jeudi sur un Nintendo Direct dédié à l’occasion.

Il y a quelques jours à peine, Nintendo a organisé l’un de ses emblématiques Pokémon Direct pour présenter les deux DLC qui mettront en scène les softs Epée et Bouclier, et pour annoncer au monde entier le remake de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours Rouge et Bleue. Mais il semble que la compagnie japonaise a encore plusieurs surprises dans sa manche et a annoncé un nouveau Direct pour cette semaine. Cette fois, cependant, il sera axé sur le nouveau personnage de Super Smash Bros. Ultimate.

Comme il a été annoncé, Super Smash Bros. Ultimate aura un nouveau Direct le jeudi 16 janvier à 15h. Cette émission, qui sera disponible sur les plateformes habituelles telles que YouTube et Twitch, durera environ 35 minutes et dévoilera en détail le prochain combattant à rejoindre le roster déjà sacrément guindé de Super Smash Bros. Ultimate.

L’éternellement jeune directeur du jeu, Sakurai, sera en charge du Direct du jeu, laissant au directeur tous les détails de l’apparence, des compétences et du maniement de ce prochain personnage. Ce nouveau personnage sera présenté jeudi et est le dernier à être inclus dans le premier Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate. Toutefois, il ne faut pas oublier que Nintendo a d’ores et déjà confirmé que d’autres distributeurs de mandales arriveront dans le futur, dans un second Fighter Pass qui pourrait également être annoncé ce jeudi. Évidemment, nombreux sont les noms à circuler sur le prochain personnage à venir dans ce qui est à ce jour le plus grand crossover du jeu-vidéo, et il ne fait aucun doute que Big N saura encore nous surprendre !

Et qui dit actu JV à traiter, dit New Game +, et nous serons là pour commenter en direct l’arrivée de ce nouveau personnage Super Smash Bros. Ultimate, qui aura la lourde tâche de succéder à LA surprise Terry Bogard de chez SNK !