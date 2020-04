Night Call – Le taxi prolonge son service avec une grosse mise à jour

The Long Way Home allonge la course de Night Call

Auréolé du prix du meilleur jeu indépendant lors de la première cérémonie des Pégases (une drôle de remise des prix où les candidats s’auto-nominent ?!), Night Call revient faire parler de lui avec une grosse mise à jour gratuite intitulée “The Long Way Home”.

Night Call, c’est ce jeu d’aventure très narratif dans lequel on incarne un chauffeur de taxi contraint de collaborer avec la police. Au grès des courses dans la capitale, il devra essayer de se renseigner sur l’affaire dont on l’a chargé, une sombre histoire de tueur en série. Mais le cœur du jeu, ce sont les multiples petites histoires que lui confient ses clients en parallèle de l’enquête principale.

Et justement, l’un des reproches qu’on faisait au titre était une certaine répétitivité, du fait qu’on rencontrait d’un run à l’autre les mêmes personnages, avec les mêmes histoires. The Long Way Home vient corriger le tir en ajoutant 15 nouveaux passagers. Et ne reniant pas son penchant un peu fantastique, on retrouvera parmi ces nouveaux personnages quelques énergumènes qui feront écho au chat ou au Père Noël qu’on pouvait déjà transporter.

Toujours pour éviter au maximum les redites, le game system a été repensé, et les probabilités de revoir les mêmes passagers ont été diminuées, en ajoutant de nouveaux personnages donc, mais aussi en augmentant le nombre de clients potentiels, et en mettant en valeurs les passagers avec des histoires inédites.

Enfin, pour profiter des micro-nouvelles du jeu sans être pressé par le temps et l’enquête, un mode Balade est désormais disponible. Autre bonne nouvelle, Night Call arrivera sur consoles un peu plus tard cette année, et bénéficiera dès sa sortie de toutes les fonctionnalités de la mise à jour The Long Way Home.

Nous avions conclu notre test à l’époque de la sortie du jeu en conseillant d’attendre, malgré toutes les qualités du jeu en termes de direction artistique et de scénario notamment, une baisse de prix ou une mise à jour pour se lancer dans l’aventure. Il semble donc que le moment soit arrivé ! D’autant plus que le jeu est jouable “gratuitement” dans le cadre du Xbox Game Pass sur PC…