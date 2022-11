Critique New Tales from the Borderlands – Le chaos narratif

S’il y a bien une série de looter-shooters que l’on ne présente plus, c’est bien celle des Borderlands. Initiée par Gearbox en 2009 sur la génération PS3/Xbox 360, la série n’a eu de cesse de débarquer à intervalles réguliers, que ce soit via de nouveaux opus ou des spin-offs aux qualités variables. L’un de ces épisodes, ayant vu le jour en 2014, explorait un aspect inattendu de la franchise : Tales from the Borderlands, sorti tout droit d’un Telltale Games qui enchaînait les collaborations, faisait la part belle à une aventure inédite, prenant place dans le même univers que la saga principale en y insufflant la pâte narrative du studio.

Huit ans plus tard, il était grand temps de retrouver cette formule qui avait su trouver son public, notamment grâce à des personnages intéressants et un respect de l’univers quasi parfait. New Tales from the Borderlands a donc la lourde tâche de succéder à l’un des meilleurs Telltale Games, tout en se démarquant de son modèle par le changement de développeur, ce dernier étant directement développé par Gearbox. Pari réussi ?

(Critique de New Tales from the Borderlands réalisée sur PS5 à l’aide d’une copie fournie par l’éditeur)

Borderlands fait du Borderlands

Dès que l’on se lance dans cette nouvelle expérience narrative à la sauce Borderlands, on ne peut s’empêcher d’apprécier la qualité du moteur utilisé. L’ambiance cel-shading est bien entendu de la partie, ainsi que les looks complètement décalés de certains personnages. Les blagues fusent dans tous les sens, rythmées par nos choix et autres QTE.

Après une introduction contée par Marcus, comme on en a l’habitude depuis le premier jeu, nous faisons connaissance avec les trois nouveaux héros de cette histoire. Octavio, un voleur à la petite semaine qui rêve de grandeur, sa sœur, Anu, scientifique travaillant chez Atlas qui souhaite changer le monde, et, pour finir, Fran, la gérante d’une boutique de glaces en lutte contre elle-même et sa colère.

Même si, au début, nous nous demandons bien comment tout ce beau monde pourrait bien finir par se rencontrer et, surtout, où cette histoire va nous mener, les événements s’enchaînent naturellement et l’histoire trouve rapidement son point de départ, nous emmenant vers la planète Prométhée et ses secrets.

Et si le pitch de départ semble convenu au premier abord, il fait exactement ce qu’il est censé faire : il n’est qu’une trame de fond pour nous emmener là où l’on doit être et le titre met plutôt l’accent sur nos choix et leurs répercussions, à la fois sur l’histoire, mais également sur la relation entre nos différents protagonistes.

De l’importance de la coopération, des choix… et des skateboards

Pour laisser au joueur une fenêtre à travers laquelle il peut voir l’état des différentes relations ainsi que la complicité de l’équipe, le jeu embarque un système de notation. Il s’agira de pourcentages pour les relations, tandis que le robot LOU13 se fera une joie de délivrer des skateboards à votre équipe pour représenter leur complicité. Plus la note en skateboard est grande, plus votre équipe sera synchronisée pour les différentes phases d’action.

Malheureusement, et même si New Tales from the Borderlands vous le rappellera de temps à autre, il n’est possible de consulter ces statistiques qu’en toute fin d’épisode, ce qui rend la gestion de ses relations assez aléatoires pour qui voudrait faire en sorte que tout le monde s’entende au mieux.

De même, on pourra reprocher au titre d’être parfois TROP narratif. Il n’est pas rare de passer une demi-heure devant des cinématiques où notre implication se limitera souvent à un ou deux choix de dialogues, histoire de vérifier que nous sommes toujours devant notre écran, manette en main.

Les phases d’exploration chères aux productions du genre sont bien peu nombreuses comparées à celles distillées dans le premier opus, nous laissant un arrière-goût de film interactif où les sticks analogiques auraient pu prendre quelques jours de vacances. De plus, ces dernières sont d’une simplicité déconcertante et le peu d’énigmes proposé ne vous prendront guère plus de quelques minutes pour être résolues.

C’est un beau roman, c’est une belle histoire…

Le scénario, bien qu’anecdotique, reste cependant maîtrisé et bien conté, surtout grâce à l’importance que l’on attache aux relations de nos personnages et aux péripéties qu’ils vivent bien malgré eux durant l’aventure. Tout n’est pas parfait, et certaines scènes, comme le combat final, traînent en longueur, mais la sauce prend bien et on en redemande.

Même si le titre se concentre surtout sur son histoire à l’aide de choix et de QTE, il n’aura pas oublié d’ajouter certaines fonctionnalités et collectibles intéressants, bien que peu exploités. Il sera possible de récupérer des figurines à l’effigie des différents personnages de la saga afin de les faire s’affronter dans des combats d’Archiibôs ou encore de dépenser de l’argent récolté afin de personnaliser l’apparence de ses héros.

Cependant, les combats de figurines se résument surtout à marteler une touche pour faire baisser la barre de vie de son adversaire, tandis qu’il faudra user de QTE pour esquiver ses attaques. Rien de bien folichon, mais cela permet de briser un peu la boucle de gameplay par endroits, et c’est une très bonne idée.

En somme, New Tales from the Borderlands est un petit peu la version 2.0 du premier opus, et c’est bien dommage. Plutôt que de vouloir proposer une formule à la Telltale, n’aurait-il pas mieux valu essayer d’en briser les codes pour proposer une expérience narrative plus immersive et avec de meilleures séquences de gameplay ? Tout ce qui est proposé par le titre aurait très bien pu se retrouver dans un TPS avec une composante de choix poussée, ce qui aurait rendu le tout beaucoup plus digeste, surtout lors des longues séquences où le scénario prend son temps et où nous nous retrouvons spectateurs d’une histoire qui échappe à notre contrôle.

Le titre n’en reste pas moins une bonne expérience, pavée de bonnes intentions et respectueuse de son univers coloré aux multiples blagues très en dessous de la ceinture, où se côtoient simples mortels et monde en péril dans une alchimie imparfaite, mais étrangement réussie.

L’expérience ne plaira pas à tout le monde, et certains préféreront sans doute le côté défouloir de la série principale, mais vu qu’il en faut pour tout le monde, ce New Tales from the Borderlands est une excellente façon de découvrir cet univers pour qui voudrait une expérience plus posée.