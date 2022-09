New Game Plus, le Podcast – Lancement de la (vraie) saison 2 !

Après s’être refait une beauté, votre site d’actualité jeux vidéo préféré reprend aussi les bonnes habitudes là où il les avait laissées, et relance le podcast ! Après une saison 1.5 un peu hésitante, on revient plus solide dans une nouvelle formule où chacun des membres de la rédaction sera amené à intervenir.

Pour ce premier numéro de la saison 2, nous nous arrêtons, avec Mamou et Poulet, sur l’année qui vient de démarrer et qui s’annonce tout simplement énorme. Au milieu de toutes ces grosses sorties, quelles sont celles qu’on attend le plus ? Celles qui nous laissent de glace ? Et les AAA laisseront-ils un peu de visibilité aux titres indépendants ? On fait le top 5 de nos attentes pour les mois à venir. Le podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes :

…et directement depuis le site, via le lecteur ci-dessous ! Un nouvel épisode sera publié toutes les deux semaines. Si vous nous suiviez déjà lors de la saison précédente, pensez à vous ré-abonner, nous avons changé d’hébergeur, et donc de flux RSS !

Liens vers les recos de fin d’émission :

Mamou : For All Mankind, sur Apple TV+

Poulet: Neko Light Orchestra en concert

n1co_m : Gideon Falls, chez DC Comics /Urban Comics

crédits musicaux :

« Receive You the Hyperactive », 83key, sur la B.O. de Yakuza Like a Dragon

« To all of you », Syd Matters, sur la B.O. de Life is Strange

« Unshaken », D’Angelo, sur la B.O. de Red Dead Redemption 2

« Hollow », Nobuo Uematsu & Yosh, sur la B.O. de Final Fantasy VII Remake

« Scent of Love », Helena Noguerra, sur la B.O. de Bayonetta