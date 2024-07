Neopets fête ses 25 ans avec des goodies et une mise à jour !

Si vous avez grandi avec l’Internet des années 2000, vous êtes forcément tombé un jour ou l’autre sur le phénomène Neopets. Le site d’élevage de créatures virtuelles souffle sa 25e bougie cette année ! Malgré son grand âge, son modèle qui pourrait sembler dépassé en 2024, et ses tentatives peu appréciées de se lancer dans les NFTs, la franchise peut encore compter sur une fanbase très solide. Pour récompenser cette fidélité, Neopets sera présent au San Diego Comic Con fin juillet, avec des goodies exclusifs et des nouveautés qui feront plaisir aux fans.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de Neopets, il s’agit d’un site mis en ligne en 1999, qui proposait aux inscrits de collectionner des créatures virtuelles, de s’en occuper, de les nourrir et de s’amuser avec, à la manière d’un Tamagochi. Il y avait des dizaines de mini-jeux permettant de gagner de la monnaie virtuelle à dépenser pour améliorer ses petits monstres, un forum très actif où l’on pouvait échanger ou vendre des items, et évidemment, de nombreux fans dévoués qui partageaient des fanarts et des théories sur le lore de Neopia.

25 ans plus tard, les fans sont toujours là ! Le PDG de Neopets, Dominic Law, a déclaré au sujet de cet anniversaire :

« Nous sommes impatients de fêter ça avec nos joueurs et nos fans. On doit beaucoup à notre merveilleuse communauté, qui a soutenu Neopets pendant toutes ces années ! Pour leur présenter nos derniers projets, on a préparé le plus gros stand de notre histoire [à la San Diego Comic Con] ».

Des goodies exclusifs comme des peluches ou des pins seront disponibles sur place, accompagnés de codes permettant de récupérer de nouveaux objets en jeu. Les fans seront aussi encouragés à participer à l’événement sur les réseaux sociaux pour avoir une chance de remporter des prix. Enfin, Dominic Law présentera un panel intitulé « Neopia Reimagined » dans lequel il parlera de sa manière d’imaginer ses créatures virtuelles avec les fans.

Ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur le lore déployé avec la mise à jour « The Void Within », dont les fans français peuvent profiter depuis chez eux sans avoir à traverser l’Atlantique. N’oubliez pas d’aller nourrir vos Neopets au passage !