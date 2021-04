NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1 – Retour vers le futur ?

Nous ne présentons plus Pix’n Love, qui peut se targuer d’avoir un catalogue d’ouvrages tous aussi qualitatifs les uns que les autres. Des ouvrages sur Resident Evil, l’Histoire de Naughty Dog ou encore la licence Harry Potter, la maison d’édition s’intéresse à tous les acteurs du jeu vidéo. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui ne se dirige pas vers les livres traitant des jeux vidéo mais bel et bien vers les jeux eux-mêmes, et plus précisément NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1.

Les enfants des années 80-90 auront tôt fait de faire le lien avec la console portable de chez SNK qui était sortie en 1999 en Europe. Cette console, rappelez-vous, sortie dans les mêmes temps que la Game Boy Color ! Elle nous avait apporté des jeux comme Metal Slug, Card Fighter Clash SNK et Capcom ou encore Puyo Puyo.

Mais quel est donc le lien entre la NeoGeo Pocket Color et la maison d’édition Pix’n Love nous demanderez-vous ? Il y a peu de temps, Pix’n Love a annoncé l’ouverture des précommandes pour une compilation de jeux sortis sur cette même console. Bonne nouvelle pour le féru de retrogaming qui sommeille en vous n’est ce pas ? Ce sommeil ne sera que de courte durée puisqu’au-delà des précommandes, nous aurons le choix entre trois éditions collector !

L’édition standard qui comprendra donc la version physique du jeu sur la plateforme Switch. Une édition collector qui comportera les items suivants :

Le jeu NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1 (édition physique) sur Nintendo Switch.

(édition physique) sur Nintendo Switch. Un certificat d’authenticité numéroté à 1500 ex.

Un artbook de 80 pages.

Une boîte NeoGeo Pocket Color officielle permettant de ranger un jeu Nintendo Switch et NeoGeo Pocket.

et NeoGeo Pocket. Dix lithographies.

Un fourreau cartonné exclusif.

Cette édition sera disponible au prix de 69,90 euros

Vous aurez la possibilité d’acquérir une version deluxe Capcom qui contiendra :

Le jeu NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1 (édition physique) pour Nintendo Switch et sa notice.

(édition physique) pour Nintendo Switch et sa notice. Un certificat d’authenticité numéroté à 300 ex.

Un vinyle exclusif aux couleurs de Capcom regroupant une sélection de thèmes audio emblématiques issus de NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1

13 personnages acryliques issus de l’univers Capcom.

La réplique de la NeoGeo Pocket Color en acrylique.

La reproduction des 10 jaquettes originales des jeux NeoGeo Pocket Color inclus dans la compilation.

Un artbook de 80 pages.

Une boîte NeoGeo Pocket Color officielle permettant de ranger un jeu Nintendo Switch et NeoGeo Pocket.

et NeoGeo Pocket. Dix lithographies.

Un fourreau cartonné exclusif.

Et pour la dernière édition, il s’agira du même contenu que la deluxe Capcom mais aux couleurs de SNK cette fois-ci. Pour ces deux dernières version, il faudra porter la main à la bourse pour espérer l’acquérir, car elle est disponible au prix de 149 euros.

Voilà une information qui ravira les fans de la première heure de la console portable et qui permettra également de se faire connaître à de nouveaux joueurs en quête de retrogaming.