Necromunda: Hired Gun – De bonnes raisons d’y croire

À la veille de la sortie de Necromunda: Hired Gun, il était temps pour nous de revenir, une nouvelle fois, sur ce titre qui fait déjà parler de lui au sein de notre rédaction et suscite la curiosité. Ce nouveau FPS issu de la franchise Warhammer 40K, développé par Streum On Studio et édité par Focus Home Interactive, nous plonge dans les bas-fond de la cité ruche de Necromunda où nous y incarnons un chasseur de primes aux prises avec les différents cartels de la ville qui s’affrontent pour le contrôle de celle-ci.

Si la franchise britannique a depuis longtemps investi le monde du jeu vidéo, il se pourrait bien que ce Necromunda: Hired Gun soit celui qui soit le plus à même d’exploiter le lore et l’univers dont il est issu, en proposant un gameplay jusqu’alors non-exploré par la licence Warhammer.

Nos précédents articles sur le jeu (disponibles en fin d’article) ne cachaient pas notre enthousiasme face à ce nouveau titre, qui nous promet un déluge de feu et d’action. À l’approche de sa sortie que pouvons nous en attendre et Necromunda: Hired Gun sera-t-il à la hauteur de nos espérances ?

Un alléchant mélange de genres

Necromunda: Hired Gun nous permet d’incarner un chasseur de primes au cœur de la cité-ruche. Pour parvenir à honorer nos contrats nous aurons la possibilité d’améliorer notre équipement, nos armes et notre fidèle cyber-toutou. Si ces quelques composantes de RPG s’intègrent bien au gameplay, ce FPS nerveux et aux tons bien Doom-like devrait offrir une large palette de personnalisation qui permettra a chacun de trucider du criminel à sa manière.

De plus, l’ajout d’un compagnon à quatre pattes devrait élargir les possibilités au combat, à condition que cela ne soit pas accessoire et vienne vraiment enrichir l’expérience. Si l’ensemble des composantes de gameplay proposées interagissent bien, il se pourrait bien que ce Necromunda vienne titiller les plus grands du genre.

Une direction artistique prometteuse

Dans la traque de nos cibles au cœur des bas-fonds de Necromunda, notre personnage aura la possibilité de se mouvoir facilement grâce a son grappin mais aussi de courir sur les murs. On entrevoit la promesse d’un jeu doté d’une bonne verticalité que devra proposer des niveaux et des environnements en conséquence.

L’ambiance très dieselpunk du titre peut s’avérer être un cadeau empoisonné car si les décors n’ont pas suffisamment de profondeur ni de variété, c’est l’immersion et la crédibilité des environnements qui vont en pâtir. Cependant si les développeurs ont bien travaillé les jeux de lumières et les différents environnements en s’appropriant l’univers Warhammer 40K alors le résultat peut être dantesque et c’est ce que l’on attend.

De plus, le studio est composé d’une poignée de fans de l’univers qui ont eu, à n’en point douter, à cœur de respecter la franchise et d’y être fidèles. Si tout cela est harmonieux, le rendu devrait être plus que convaincant sachant que les budgets de développement le place dans la catégorie des AA. Les premières images d’ambiance qui nous sont parvenues penchent clairement en sa faveur.

Un gameplay soutenu, nerveux et badass

Necromunda: Hired Gun est vendu comme un FPS solo dynamique et encore une fois les premiers trailers de gameplay semblent confirmer cette affirmation. Les combats promettent d’être nerveux et vifs, semblables à ceux que l’on peut avoir dans un Doom ou un Wolfenstein. En revanche, suivant les zones de combat il se pourrait que l’action devienne confuse dans des déluges de feu, et il est à craindre que la caméra s’affole dans les environnements les plus exiguës.

Or avec une ambitieuse volonté de verticalité, il faudra se montrer irréprochable dans les affrontements, mais une fois encore le studio se veut rassurant. Les multiples personnalisations de notre personnage, son allié et l’arsenal conséquent devrait permettre au joueur de s’approprier le gameplay, attention toutefois à l’équilibrage et que la personnalisation ne soit pas un écran de fumée.

Necromunda: Hired Gun semble avoir mis tout les ingrédients de son côté pour réussir son pari et se hisser parmi les bonnes surprises de cette année. Il faudra pour cela que les développeurs aient réussi à maitriser les équilibres tant en terme de gameplay que de d’environnements. L’audacieux mélange de styles pourrait s’avérer payant si toutefois la place est laissée à chacun et que le potentiel entrevu ne soit pas de la poudre au yeux. Néanmoins, à la veille de sa sortie, nos bonnes impressions sur le titre se confirment, reste à savoir si le test du jeu suivra cette tendance.

Necromunda: Hired Gun sera disponible sur Ps4/5, Xbox One/Series et PC le 1er juin.