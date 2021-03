Nakara: Bladepoint – Ouverture imminente de sa bêta

Nakara: Bladepoint est un jeu d’action en ligne façon battle royale développé et édité par le studio chinois 24 Entertainment qui devrait prochainement débarquer sur nos vertes contrées. Annoncé lors des Game Awards 2019, il profite du Future Game Show pour dévoiler un nouveau trailer de gameplay. L’éditeur ouvre d’ailleurs une bêta mondiale du 23 au 25 avril, approchant ainsi sa sortie officielle qui, pour le moment, n’est pas encore connue.

Le titre arrive dans un marché du battle royale concurrentiel et saturé. Il espère cependant se tailler une part du gâteau et même venir titiller les cadors du secteur. Il faut dire que le bougre a d’excellents arguments à faire valoir. C’est dans une ambiance d’inspiration asiatique aux aspects soignés que soixante joueurs vont pouvoir s’affronter. Projetés sur l’île de Morus, ils devront choisir parmi une sélection de héros tous dotés de leurs capacités propres (soins, magie, etc). Bon nombres d’armes blanches, mais aussi quelques armes de jet seront à looter au cours de la partie.

Les grandes originalités du titre résident dans son gameplay très nerveux et vertical soutenu par la présence d’un grappin qui propose plusieurs emplois : se déplacer librement sur la carte, fuir un combat, mais aussi s’approcher rapidement de ses adversaires. La mobilité de chacun est décuplée pour donner des affrontements très soutenus.

Les combats au corps à corps sont clairement encouragés avec des armes à distance très peu nombreuses et relativement peu fournies en munitions. Ici, le crédo est simple, la castagne, c’est au fil de la lame ! Enfin, il sera possible pour les joueurs de faire appel à une capacité ultime en se transformant en un terrifiant guerrier Vajira durant quelques instants, ce qui peut faire basculer les confrontations.

Au vu du trailer, on peut cependant émettre quelques réserves quant à la lisibilité des combats et leur fluidité. Reste à espérer que l’ensemble du gameplay sera parfaitement équilibré (armes, classes, etc.), car il en va du succès de ce Naraka: Bladepoint qui nous promet une audacieuse réinterprétation du genre Battle Royale !