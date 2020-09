Myst – Menez à nouveau l’enquête en VR

Il est encore parfois assez étrange de l’avouer, mais nous sommes en 2020 et la réalité virtuelle est définitivement … et bien, une réalité. Les différents casques VR fonctionnent sans encombre et l’on commence à voir émerger de plus en plus de jeux désireux d’offrir plus qu’une expérience tournée vers l’arcade, comme par exemple avec le récent Half-life: Alyx.

Or, c’est aussi l’époque ou l’on profite des technologies actuelles pour donner une seconde jeunesse à des œuvres un peu usées bien que cultes. En découle tous les remastered et remakes, réussis ou non. Et si justement, la VR était le format idéal pour mettre à nouveau certaine figures historiques du jeu vidéo sur le devant de la scène. C’est ce que semble penser Cyan Worlds qui vient d’annoncer la sortie en VR sur I’Oculus Quest d’une ré imagination de leur titre phare, Myst.

Petit instant histoire. Myst, sorti en 1993 sur Macintosh, c’est un jeu d’aventure point and click à la première personne qui met les joueurs dans la peau de “l’Étranger”, un personnage sans identité, propulsé sur une ile étrange et inhabité suite à la lecture d’un livre. Il faudra alors explorer l’ile à la recherche d’autres livres, ouvrant eux-mêmes des passages vers d’autres mondes, seul moyen de comprendre le fin mot de l’histoire.

Succès monumental lors de sa sortie, ( il est quand même resté le jeu PC le plus vendu pendant 10 ans) il est depuis ressorti sur de trés nombreux supports. Et pourtant, son portage en VR ne sera t’il pas le plus intéressant ?

En effet, Myst est un jeu dont le gameplay est basé sur la recherche d’indices et la résolution d’énigmes. Des mécaniques de jeu dont la retranscription en réalité virtuelle est des plus ludique. De plus, Myst doit son immense succès à l’ambiance unique qu’il installe. Quel meilleur moyen pour s’immerger dans cette fameuse ambiance qu’un appareil de réalité virtuelle. D’autant plus avec des visuels et des sons revus au gout de jour. Adapté correctement, cela pourrait être une véritable réussite.

Sans posséder de date de sortie, Myst VR est donc attendu pour la fin de l’année 2020 sur Oculus Quest. À noter, que le jeu sera également disponible enversion non-VR sur PC via GOG et Steam.