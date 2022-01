Monster Hunter Rise – Un trailer aux airs de cinéma avant la sortie PC

Il a fait chavirer le cœur de plus de 7 millions de chasseurs de monstres à travers le monde avec sa sortie sur Nintendo Switch il y a presque un an maintenant, l’heure est venue pour Monster Hunter Rise de commencer sa conquête des joueurs PC. En effet, d’ici une poignée de jours, l’exclusivité accordée à la console hybride saute enfin et les portes du village Kamura s’ouvriront aux hunters sur ordinateurs, l’occasion pour eux de découvrir de nouveaux décors, d’affronter des monstres singuliers et inédits, bref, de faire face à la Calamité. Et puisqu’on ne peut pas rêver meilleure opportunité, Capcom a choisi ce moment pour révéler une dernière poignée d’options exclusives à cette version PC.

Ceux qui ont suivi les annonces nombreuses de l’éditeur nippon au fil des mois le savent, cette version PC sera bien différente de la version disponible sur l’hybride de Nintendo. La raison ? Elles sont plutôt nombreuses en fait mais coupons court en indiquant que ce n’est pas sur ce support que le titre tournerait en 4K, avec de plus belles textures, sur un affichage en 21:9 (panoramique quoi…) et avec un taux supérieur à 30 images par secondes. Mais ce n’est pas tout ce que la version PC devrait proposer aux joueurs PC d’après le dernier trailer de Capcom.

Vous voulez profiter de ces nombreuses révisions graphiques pour faire votre cinéma, chasseurs ? Si l’envie vous en prend, il vous sera permis de découvrir les divers environnements autour de Kamura avec divers filtres, l’occasion de voir le monde en noir et blanc, en sépia ou selon d’autres teintes de votre choix… Ouais, nous aussi on a du mal à comprendre l’intérêt de cette feature (à part peut-être d’essayer de faire du pied aux fans de Yojimbo restés coincés sur le mode photo de Ghost of Tsushima) mais bon, sachez qu’elle existe. Profitons-en pour indiquer que le titre devrait tourner sur d’humbles bécanes comme le confirme sa page Steam (normal, on parle quand même d’un jeu Switch à l’origine après tout).

Voilà, c’est tout ce qu’il restait à dévoiler avant la sortie de Monster Hunter Rise sur PC. Rappelons que quasiment tout le contenu apparu au compte-gouttes sur la console hybride devrait être disponible sur ce nouveau support à sa sortie le 12 janvier. Allez-vous prendre part à la traque ?