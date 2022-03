Monster Hunter Rise offert temporairement dans le Nintendo Switch Online

Ce que ça fait du bien de voir Nintendo faire des efforts ! Ça faisait longtemps que nous n’osions plus espérer, tant ce mot semblait banni de l’argumentaire de la boîte. Dur ? Peut-être, mais vous avez vu l’état de son service en ligne ? Il en est le parfait exemple. Boiteux d’un bout à l’autre, de la conception à l’utilisateur en passant par le prix. Alors oui, on pourra toujours argumenter que ce n’est pas la feature de base de la machine, mais on ne part pas non plus du principe qu’une voiture se vend pour son airbag et on aime mieux qu’ils fonctionnent… Et puis, bon, quitte à facturer un service avec un prix « deluxe », il faudrait encore que ça se justifie. Dieu merci, de temps à autre, ils font un effort.

Des exemples ? On sait déjà que la boîte planche sur un nouveau format pour son jeu en ligne (qui repose toujours majoritairement sur du P2P à ce jour) ou la dernière mise à jour qui fait l’impensable : ajouter des succès (du calme, ça consiste surtout à jouer en ligne ou à émuler des vieux jeux pour une poignée de pièces)… Pas mal, mais peut mieux faire. Alors, qu’en est-il de l’opération « jeu à l’essai » ? C’est une bonne idée sur le papier, mais on espérait que Nintendo fasse plus que nous proposer des jeux indés sympas, à dix balles, quand les ricains, eux, ont la chance de tester Captain Toad gratos le temps d’une semaine, ce qu’il faut pour le plier tranquillement (injuste, non ?)… Bon, on arrête de râler. Aujourd’hui est une belle journée : le prochain jeu de cette offre, c’est Monster Hunter Rise.

Beau geste ! Oui, indéniablement, c’est une grande nouvelle, puisque du 11 au 17 mars, les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online pourront profiter du jeu complet et de l’intégralité de ses features. Cela inclut les collaborations issues au fil des mois, le jeu en ligne (d’autant plus cocasse que ce MH est le premier à profiter des améliorations réseau de Big N) et de bien plus que le temps nécessaire pour se faire une idée de ce que le titre propose, une poignée d’armes et d’armures et d’en apercevoir la faune. Hasard du calendrier (bah oui, c’est probablement une coïncidence, hein ?), ça tombe pile la semaine où Capcom et nous avons rendez-vous, l’éditeur ayant choisi le 15 mars pour détailler Sunbreak, l’expansion payante de Monster Hunter Rise sortant cet été. C’est bien fait quand même, hein ?

L’offre vous fait-elle de l’œil ? Si vous n’avez pas encore cédé aux nombreux charmes de cet épisode aux saveurs de l’Asie, nous vous suggérons chaudement de profiter de cette période d’essai pour vous faire un avis, d’autant que Monster Hunter Rise est un excellent volet au sein de sa série. Notez que si vous ne disposez pas du Switch Online et que vous avez toujours votre semaine d’essai gratuite, vous pouvez l’utiliser pour profiter de cet excellent titre. Vous n’aurez plus qu’à céder à sa baisse de prix temporaire sur l’eShop s’il vous a conquis. Le dernier Monster Hunter est disponible sur Nintendo Switch et PC.