Billy Mitchell, roi Kong, reprend sa couronne

Dans le monde fabuleux du jeu vidéo, il y a au moins deux types de joueurs : le premier joue pour son bon plaisir, sans se soucier de rien d’autre ; quant au deuxième, lui, il se rapprocherait plutôt du genre compétitif. Et justement, Billy Mitchell – qui est considéré comme le premier à avoir passé la barre du million sur Donkey Kong – est l’un d’entre eux.

Sa renommée, il la doit beaucoup au documentaire réalisé par Seth Gordon (« Comment tuer son boss ? ») et diffusé en 2004 : le dénommé The King of Kong: A Fistfull of Quarters, qui relatait l’histoire de deux adeptes des bornes Arcade (Mitchell, donc, et Steve Wiebe) qui se donnaient corps et âme dans le jeu de Nintendo. Seulement, les scores effectués par Mitchell sur le célèbre jeu Donkey Kong avaient fait l’objet d’une certaine polémique, au point de se les faire contester par le site Twin Galaxies.

Les résultats semblaient en effet douteux. En tout cas, c’était ce que rapportaient de présumées preuves alléguant l’utilisation de l’émulateur MAME. En 2018, Twin Galaxies avait ainsi statué pour la suppression de ces fameux faits d’armes. Une décision qui avait par la suite poussé Mitchell à avoir recours à la justice pour cause de diffamation. Et, six années après le début de l’affaire, il semblerait qu’un accord ait été trouvé entre les deux parties.

Une résolution qui met fin au procès qui devait se tenir dans les prochains mois. Et, logiquement, cela se conclut sur un gain de cause à l’endroit de Mitchell. Toutefois, ses performances n’ont été rétablies que de manière partielle, figurant seulement dans les archives et non dans le classement actuel.

Toujours est-il qu’il y a bien eu réintégration. Et cette concession a été, selon l’avocat de Twin Galaxies, motivée par la seule raison d’éviter un long procès. Si Mitchell a obtenu gain de cause, c’est grâce aux arguments d’un expert, le Dr Zyda. Ce dernier déclare en effet que les preuves à l’encontre de Mitchell souffrent de deux problèmes. D’abord, la possible dégradation du dispositif (la borne en l’occurrence), mais aussi le fait que les copies vidéo, matériel où apparaissent les scores supposément frauduleux, seraient les copies de copies, posant ainsi un problème quant à la lisibilité et laissant donc libre cours à l’interprétation.

Une réhabilitation qui survient donc quelque quatre années après celle des Guiness Book of World Records, où Mitchell avait également fait débat, et notamment sur son autre jeu fétiche qu’est Pac-Man. Un temps assez long durant lequel un nouveau record a pu être réalisé. C’était en 2021 plus exactement : un certain Robbie Lakeman a en effet réalisé le score de 1 272 800. Un nombre impossible à surpasser ? On verra bien…