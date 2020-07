Metamorphosis – Kafka dans la fourmilière

Depuis quelques années, s’il y a un écrivain numéro Un dans la galaxie jeu vidéo, c’est bien Howard Phillip Lovecraft. Des premiers Alone in the Dark au plus récent The Sinking City, en passant par les jeux officiels tirés de l’Appel de Cthulhu, l’écrivain de Providence est une des inspirations préférées des développeurs. Alors l’équipe de All In ! Games (Ghostrunner, Daymare 1998…) s’est dit qu’il serait peut-être bon de varier les plaisirs, et est allé voir avec Metamorphosis du côté d’un autre auteur qui avait à cœur d’écrire sur la folie : Franz Kafka.

Inspiration revendiquée par le studio, Metamorphosis est donc une libre adaptation de la nouvelle de Kafka, La métamorphose (1915). On y suit les tribulations surréalistes d’un jeune représentant de commerce qui s’est transformé en insecte, sans aucune forme d’explication.

Ce sera également la base du jeu Metamorphosis dans lequel le joueur incarnera Gregor (comme chez Kafka), subitement changé en insecte, et qui essaiera de dompter les nouvelles possibilités que lui offre cette condition.

Décrit comme un jeu d’aventures narratif, Metamorphosis se présente surtout comme un 3D platformer tirant parti des pouvoirs des insectes, comme marcher au plafond, pour proposer des puzzles environnementaux.

Après Grounded, disponible depuis quelques jours sur le Game Pass, c’est la deuxième fois en peu de temps qu’il nous sera offert de voir le monde à l’échelle d’une fourmi ! Cependant, ici, le jeu a l’ambition supplémentaire de donner vie à l’œuvre de Kafka. Pas une mince affaire quand on connait le rayonnement de l’auteur, et surtout la complexité de son oeuvre. Son nom a d’ailleurs donné naissance à l’adjectif kafkaien, plus ou moins synonyme d’inextricable !

On pourra avoir un aperçu du jeu avant sa sortie via une démo disponible en ce moment sur Steam et jusqu’au 5 août seulement. Ensuite, il faudra patienter jusqu’au 12 août pour voir le jeu arriver sur PC, PlayStation 4, Xbox One et même Switch.