Mega Man Battle Network – Pas de nouveaux rendez-vous à prévoir

Capcom s’est exprimé sur la possibilité d’un nouveau Mega Man Battle Network et les enjeux que ça impliquerait.

On ne peut pas dire que ça soit de l’actualité depuis le temps que ça dure, mais il semble évident de le rappeler aujourd’hui : Capcom mise gros sur son riche patrimoine. Effectivement, depuis des années maintenant, l’éditeur star d’Osaka donne des suites à ses séries en cours et compile à tour de bras des collections de jeux. Si on pensera notamment à la série des Mega Man qui vient d’hériter d’une édition de collection ou même les diverses rééditions de Devil May Cry, Okami ou simplement Resident Evil, qu’ils soient sous la forme de portage ou de remake, on ne peut que difficilement ignorer cet état de fait. Mais alors, pourquoi pas la série Mega Man Battle Network ? Eh bien, Capcom en parle.

Interrogé par Tokyo TV sur les possibilités d’un nouvel épisode pour la série, deux responsables de chez Capcom en les personnes de Masakazu Eguchi (qui a rédigé des scripts pour la série en question et Mega Man Legends) et Kazuhiro Tsuchiya (producteur exécutif sur Mega Man Anniversary Collection et Mega Man 11) répondent assez franchement. D’après eux, la série a ses fans et ils ne sont pas silencieux quand il s’agit de réclamer des suites. En revanche, pour eux, proposer du réchauffé ne serait pas rendre service à ces mêmes fans. Si une suite devait avoir lieu, elle nécessiterait de nouvelles idées et par conséquent beaucoup de planification et de réflexion et, bien entendu, un climat propice à son lancement (oui parce qu’aujourd’hui, on vise le plus gros public, ne servir que les fans, ça ne serait pas malin, quoi).

Pour rappel, Mega Man Battle Network est une série de jeu d’action/RPG introduisant dans son gameplay des éléments de jeux de cartes. Elle a vu le jour sur GameBoy Advance avant de se poursuivre puis de s’éteindre sur Nintendo DS. Cette série raconte les aventures d’une bande de gamins en l’an 200X. Dans ce monde connecté, les personnages profitent d’internet par le biais d’avatars (appelé NetNavi) jouissant d’une mentalité propre et étant souvent des personnages de la franchise qui fait son titre (ainsi, votre personnage est en fait Mega Man mais MegaMan.EXE). Et comme il faut bien des ennemis à combattre et que ça se passe sur internet, nous vous laissons remplir les blancs.

Bref, vous êtes chaud à l’idée de revoir la série Mega Man Battle Network ? Formez des groupes, partagez vos envies sur les réseaux sociaux (ou dans notre section commentaires, sur un malentendu, on sait jamais) ou la forme que pourrait prendre une nouvelle série d’après vous, peut-être que vos idées inspireront internet et le gaming de demain. En attendant, Mega Man.EXE profite de sa retraite.