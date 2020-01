Masahiro Ito, le papa de Pyramid Head, en pleine folie créative ?

Véritable engouement dans les années 2000 et au début des années 2010, les jeux d’horreur connaissent une période de creux depuis quelque temps. Pourtant, de nombreuses monstruosités ont marqué l’esprit des joueurs, en particulier le terrifiant Pyramid Head de la licence Silent Hill. Mais derrière le monstre se cache une équipe et surtout un homme, Masahiro Ito, qui vient tout juste d’annoncer sa participation à un tout nouveau projet.

L’ancien membre de la team Silent a annoncé sur son Twitter sa participation à un nouveau projet, sans toutefois nous faire le plaisir de nous en dévoiler plus sur le titre. Malgré les nombreuses créatures créées pour la série Silent Hill, aucune information ne nous permet d’imaginer si ce dernier travaille sur un futur opus de la licence.

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled.

