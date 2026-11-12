Malgré la rumeur, Marvel 1943 : Rise of Hydra est toujours « en vie »

Officialisées en mars 2024 pour une sortie à la Noël 2025, les nouvelles aventures vidéoludiques de Captain America ont finalement connu un report. Depuis, il est tombé dans la discrétion, au point de donner naissance à plusieurs rumeurs d’annulation. Toutefois, ce n’était là que des bruits de couloir car, selon de nouvelles informations, Marvel 1943 : Rise of Hydra est toujours sur les rails.

Marvel 1943 toujours dans les plans

C’est dans le sillage du rachat de Warner Bros par Skydance qu’a surgi l’inquiétude autour du jeu. Un tweet (aujourd’hui supprimé) évoquait la mise au placard du nouveau jeu de l’ancienne directrice créative d’Uncharted, Amy Hennig. Et, si avec la vague actuelle de projets annulés qui pullulent çà et là, on pouvait y accorder un certain crédit, il n’en est rien si l’on en croit les révélations de Kotaku.

Selon le média et Jason Schreier (Bloomberg), le producteur exécutif Lu Gigliotti aurait rassuré ses équipes via un message Slack, confirmant par là l’actualité du projet. Et il apparaît même que son développement serait sur le point de toucher à sa fin, le jeu s’apprêtant notamment à entrer en phase alpha en ce mois de novembre.

Cependant, tout ne semble pas se dérouler idéalement. Ce qui, au vu du retard subi par le jeu, n’est pas surprenant. Et des détails fournis par Kotaku semblent appuyer cela. En effet, quand l’idée émergea, le titre avait été pensé pour Netflix. Mais, entre-temps, la volonté de le consacrer exclusivement à la plateforme a été abandonnée pour des raisons qui n’ont pas été explicitées.

Des ambitions trop grandes ?

Peut-être était-ce dû à certaines réticences émanant du géant du service de vidéo à la demande. Une hypothèse qui, au regard de la distance prise par la société vis-à-vis du jeu vidéo, peut prendre une allure de vérité. Mais, qu’importe la raison, une chose est probable : cette révision du projet a sûrement eu des conséquences sur le développement du titre, dont financières. En tout cas, le jeu visait apparemment des ambitions un peu trop grandes. On parle en effet d’un développement ayant dépassé le budget initialement fixé, qui aurait entraîné l’allègement de la durée du jeu et de son contenu.

L’enquête de Kotaku en profite également pour révéler quelques éléments de gameplay. Dans sa version actuelle, le jeu proposerait des mécaniques bien légères centrées autour d’un seul “bouton”. Et cette description, si elle est véridique, revêt un certain aspect révélateur d’un titre qui ne pourrait finalement n’être qu’une sorte d’œuvre interactive à l’image des productions de Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit Become Human).

Pour le moment, il ne s’agit que de paroles rapportées. Mais si le développement touche réellement à sa fin, il est possible d’en apprendre davantage dans très peu de temps, et pourquoi pas aux Game Awards de décembre prochain.