Maneater – Une date pour le portage sur Switch, mais quid du DLC?

Maneater, sorti en mai 2020, s’était vu porter sur PS5 et Xbox séries en novembre de la même année. Ne restait plus que le portage sur Switch. Le studio Tripwire Interactive, qui avait repoussé la version pour Nintendo, revient aux nouvelles et nous annonce la date de sortie, à savoir le 25 mai 2021.

Maneater, ce jeu d’action RPG en monde ouvert, dont nous attendions impatiemment la sortie tant il était ambitieux et original nous a offert un résultat plutôt positif : agréable à jouer et à prendre en main, un requin qui évolue “au fil de l’eau” et nous permet une personnalisation qui le rend plutôt badass, un scénario somme toute classique mais convenable avec quelques notes d’humour, graphiquement on à déjà vu bien pire et Maneater nous offre de beaux décors avec une faune et une flore assez diversifiées. On aura tout de même déploré les fameux “collectibles” et les quêtes un peu trop répétitives.

Mais qu’on se le dise, Maneater à relevé le défi en s’élevant au dessus du simple jeu de simulation.

Le portage sur Nintendo Switch est évidemment une bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices qui pourront terroriser les baigneurs et “butter du chasseur de requins” ! Espérons que la console hybride et ses capacités rendront honneur au jeu de la même manière qu’une console de salon ou un PC. Graphismes de qualité et maniabilité seront-ils au rendez-vous?

Une autre question se pose : à quand le DLC annoncé par Sean McBride ? Souvenons-nous que le directeur artistique du jeu avait déclaré il y a deux mois sur Reddit :

Le DLC a été confirmé ! L’équipe travaille dessus depuis un moment maintenant. En espérant partager plus d’informations très bientôt.

Aucune révélation pour le moment quant au contenu de ce DLC. Nous ne pouvons donc que spéculer : des nouveaux requins? Des nouveaux skins ? Un préquel ? Assurément, le succès du jeu (plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde) n’est pas étranger au développement de cette extension.

En attendant de pouvoir jouer à Maneater sur votre console nomade, pourquoi ne pas ne pas vous faire la main avec Hungry Shark?