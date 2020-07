Mafia Definitive Edition – Une séquence de gameplay de toute beauté

C’est depuis Paris le 22 juillet dernier, que Hangar 13 nous dévoile la toute première séquence de Mafia Definitive Edition, prévu sur Playstation 4 et Xbox One dès le 25 septembre 2020, et issue de la saga désormais entièrement remastérisé Mafia Trilogy.

On découvre donc dans une présentation d’un peu moins de quinze minutes un retour sur la sortie originale du jeu, suivi de quelques scènes de making-of sur toute la partie motion-capture qu’a nécessité la refonte totale du scénario, pour finir la vidéo sur l’une des quêtes emblématiques de la série, “Balade à la campagne”, aux commandes de Tommy Angelo, protagoniste de ce premier volet. Doté de graphismes au goût du jour, la vidéo nous démontre tous les efforts apportés par le studio afin de profiter au maximum du moteur de la génération actuelle, pour nous gratifier de jeux de lumières du plus bel effet. Ce qui donne irrémédiablement un cachet certain à l’ambiance générale de la ville, particulièrement la lourde nuit noire d’encre parfaitement retranscrite in game, et qui saura donner l’atmosphère pesante à vos rencontre de caïds.

On note aussi la mise en avant des améliorations apportées à la jouabilité de base, déjà bien rodée à sa sortie originelle sur Playstation 2, tirant parti des améliorations faites dans Mafia III pour un système de couverture simplifié. Les commentaires prometteurs du directeur créatif du jeu et président de Hangar 13, Haden Blackman ne manquent pas de faire le parallèle entre le héros du premier et celui du dernier épisode de la trilogie (entraîné pour le combat) pour justifier sa prudence nécessaire dans ce remake.

En plus de cette refonte, pour tout achat de Mafia Definitive Edition, le studio nous propose de nous replonger gratuitement dans les deux précédents remasters de Mafia II et Mafia III. Une généreuse occasion de posséder toute la trilogie remanié sur votre console favorite.