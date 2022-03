Lost Ark – Les nerfs, sauveurs ou polémiques ?

Le MMORPG hack’n’slash Lost Ark a débarqué à bord de son arche. Disponible depuis 2018 en Corée du Sud, les joueurs étaient impatients de pouvoir enfin jouer au jeu sur les serveurs Européens et Américains. Ceux-ci ont subi l’engouement des joueurs suscitant plusieurs réactions frustrantes et négatives quant à l’attente nécessaire pour espérer pouvoir se connecter sur un serveur.

Comme tout MMORPG, Lost Ark propose du contenu assez conséquent qui est plus ou moins relatif aux features « end-game » qui peuvent parfois être source de frustration pour certains joueurs jugeant le niveau trop élevé. C’est le cas pour les raids de gardien et des donjons des abysses, dont la community manager, Roxx, a confirmé les nerfs via l’ouverture d’un sujet sur le forum officiel. Ces changements interviendront dans la mise à jour de la semaine.

Plus concrètement, les raids de gardien sont jugés comme l’une des propositions les plus dures du jeu, pas parce qu’il requiert la mise en place d’une tactique spécifique mais plus parce que certains boss sont des véritables « sac à points de vie ». Il serait donc bénéfique d’apporter une solution en diminuant les PV afin de motiver les joueurs à faire les combats tous les jours. En effet, les affrontements pouvant être jugés comme trop longs peuvent être source de frustration, et risque de lasser les gamers au point qu’ils n’y reviennent plus quotidiennement.

L’autre mission qui est concernée par ce travail d’équilibre est le donjon des abysses. Ce cas est davantage sujet à controverse parmi la communauté puisqu’étant du contenu hebdomadaire, il demande une certaine préparation en amont notamment avec le matchmaking où il faut mettre en place une stratégie de groupe. Il s’agit d’une part essentielle du plaisir de jouer à ce genre de jeu. De plus, la principale peur des joueurs est que l’équilibrage soit ruiné. En diminuant la difficulté des deux premiers tiers, le risque est que les aventuriers n’acquiert pas assez de maitrise, et qu’ils arrivent au dernier tiers sans avoir eu spécialement affaire à des mécaniques punitives qui auraient pu leur apprendre à être prudents et à développer une stratégie davantage rôdée.

Il est précisé que les nerfs concernent principalement l’early game et que l’objectif n’est pas de faciliter le contenu haut niveau mais plutôt de faciliter l’accès à ce dernier. Ces rééquilibrages relancent la réflexion autour de l’utilité et le nécessité de gestion de la difficulté dans le jeu vidéo.

Si ceux-ci sont souvent critiqués, dans les MOBA tel que League of Legends, les nerfs sont les bienvenus pour équilibrer un jeu très dépendant de l’équilibre des champions et des objets. Ils sont la plupart du temps assez critiqués par la communauté de joueurs comme c’est le cas ici avec Lost Ark mais également dernièrement avec la sortie du tant attendu Elden Ring.

Essence même des Soulslike et du studio FromSoftware, Elden Ring, tout comme ses aînés DarkSouls, Bloodborne ou encore Sekiro: Shadows Die Twice, ces titres sont connus pour être captivants en partie grâce à la difficulté et au défi que peut apporter les combats, que ce soit contre des boss ou non. Les néophytes ont immédiatement critiqué et exprimé leur frustration en souhaitant, voire exigeant pour certains, que les titres de Hidetaka Miyazaki proposent un « mode facile ». Pour Elden Ring en revanche, Miyazaki a expliqué que « les options du joueur seront plus grandes pour permettre d’élaborer une stratégie avant le combat ». De plus, étant un monde ouvert, le joueur peut se cacher dans des herbes hautes de façon à analyser son adversaire et réfléchir à sa approche.

Nous cherchons toujours à nous améliorer, mais, dans nos jeux en particulier, les difficultés sont ce qui donne un sens à l’expérience.

Ce que certains joueurs ont du mal à comprendre, ou à admettre parfois pour une question sensible d’ego, c’est qu’un jeu n’est tout simplement pas fait pour eux. Le studio, justement reconnu et apprécié pour sa direction artistique et sa conception de l’expérience du joueur ne peut pas changer son identité, même si l’équipe a intégré des compromis.

Pourtant, cette polémique a contribué à renforcer le succès commercial du titre notamment grâce à une question d’ego des joueurs mais également à la volonté de se challenger et d’évaluer ses compétences vidéoludiques. Très souvent sujet à controverse, l’équilibrage/la gestion de la difficulté des jeux témoignent néanmoins d’une attention particulière que les développeurs accordent à leurs communautés de joueurs, travaillant sans cesse pour proposer une expérience de jeu positive et satisfaisante.