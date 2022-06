Lollipop Chainsaw – Juliet bientôt de retour pour massacrer du zombie ?

Sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360 en fin de cycle, Lollipop Chainsaw était le fruit de l’imagination de Suda51 et avait constitué une réelle surprise. Jeu d’action déjanté dans lequel on contrôle une pom-pom girl armée d’une tronçonneuse face à une armée de morts-vivants, le titre a acquis au fil des années l’appréciation du public. Et au vu des dernières informations, il semblerait que le retour de Juliet soit enfin devenu quelque chose de probable.

Lollipop Chainsaw : Un retour inattendu et inespéré

Suda51 est un de ces développeurs dégageant une aura particulière. Il est le papa, entre autres, de Killer7 et No More Heroes, des jeux mondialement reconnus pour leurs qualités certaines. Il est également l’auteur du titre qui nous intéresse aujourd’hui : Lollipop Chainsaw. Un retour du jeu ne semblait aucunement à l’ordre du jour, et pourtant, Yoshimi Yasua, producteur exécutif du titre à l’époque, explique avoir réussi à récupérer les droits sur le titre.

Si ce n’était que ça, rien n’indiquerait réellement que le titre reviendrait sous une forme ou une autre. Cependant, M. Yasua s’amuse à teaser un potentiel retour du jeu de massacre de zombies juvénile par le biais de déclarations allant dans ce sens. Il invite les joueurs à « guetter avec impatience » son retour. C’est par le biais de son studio, Dragami Games, que ce potentiel retour s’orchestrerait.

Et comme si cela ne suffisait pas, James Gunn, le célèbre réalisateur des Gardiens de la Galaxie ayant travaillé sur le titre à l’époque, se met lui aussi à reparler du jeu. Des questions restent en suspens sur tout ce qui se passe autour de Lollipop Chainsaw, mais toutes les théories sont possibles.

Un remaster ou une véritable suite ?

La première théorie qui nous vient directement à l’esprit en pensant au retour de Lollipop Chainsaw, c’est évidemment la plus en vogue ces dernières années : un remaster du titre original pour les consoles de la nouvelle génération. Ce dernier serait bien évidemment jouable en 4K ou en 60 fps avec, pourquoi pas, l’ajout d’un ray-tracing. Le jeu étant sorti au départ sur PlayStation 3 et Xbox 360, le travail sur le remaster serait sans doute conséquent, mais bien moins que la réalisation d’un tout nouveau jeu.

C’est exactement cette seconde théorie qui plairait, sans doute, le plus aux fans : une suite, une vraie, avec Juliet Sterling dans sa tenue de pom-pom girl et découpant du zombie à tout-va avec sa tronçonneuse. Cette suite pourrait même se passer du côté pom-pom girl lycéenne en profitant du délai entre la sortie des deux titres pour faire également passer le temps pour Juliet et ainsi proposer quelque chose de complètement différent de l’opus d’origine.

Quoi qu’il advienne, nous pouvons déjà nous douter de la voie que choisiront les développeurs, du moins en premier lieu. Le jeu d’origine date d’il y a déjà dix ans, et sortir une suite directement serait peut-être contre-productif. Il vaudrait peut-être mieux pour le titre de se rappeler aux bons souvenirs des fans et d’en obtenir de nouveaux avant d’envisager la mise en chantier d’un nouvel opus.