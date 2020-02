Deedlit in Wonder Labyrinth relance la Guerre de Lodoss !

Une nouvelle adaptation de l’anime culte des 90’s

Les Chroniques de la Guerre de Lodoss, c’est un peu l’origine de l’anime en France. Jusque-là, on connaissait surtout les dessins animés via les séries télé du Club Dorothée. Quand Lodoss débarque en boutique, c’est dans ce drôle de format, l’OAV, quasiment inédit alors. Il fallait se procurer les VHS (on est au milieu des 90’s, le DVD n’arrivera que dans quelques années…), qu’on s’échangeait jusqu’à l’usure entre copains… Situé dans un univers heroic-fantasy largement inspiré de celui de Donjons & Dragons, son titre, Lodoss, prend son origine dans la prononciation japonaise de Rhodes, l’île du Colosse, centrale dans la mythologie grecque.

Lodoss a très largement contribué à installer l’animation japonaise telle qu’on la connait aujourd’hui, et a marqué le début d’une nouvelle génération d’animes, avant le grand boom de la fin des années 90. Une série comme Sword Art Online porte clairement son influence. On imagine bien que l’annonce d’un nouveau jeu inspiré de l’univers de Lodoss va en faire frémir quelques-uns…

Les premières images du jeu font état d’un action-platformer qui ne sera pas sans rappeler un certain Symphony of the Night, ainsi que de très nombreux commentaires sur Twitter le remarquent. Ce qui est à la fois de bon et de mauvais augure. On peut penser qu’une œuvre culte (Les Chroniques de la Guerre de Lodoss) mixée avec une autre œuvre culte (Casltevania) pourrait donner une œuvre doublement culte… Le risque est aussi d’être deux fois plus décevant !

Difficile de dire ce qu’il en sera, même si les premiers visuels nous ont clairement convaincus ! Le gameplay s’annonce classique et rétro, rien de moins que ce qu’on attend d’un tel titre. Le design, lui, si certains verront encore un autre jeu en pixels, a l’air de donner dans un style qui s’inspire des derniers jeux en pixelart, avant que le pixel ne soit synonyme de rétro, comme pour les jeux sortis sur les machines plus avancées que les consoles 16 bits (Neo Geo, Saturn…). La licence a d’ailleurs eu droit à une adaptation plutôt réussie sous la forme d’un action-RPG en 3D isométrique sur Dreamcast. L’un des jeux les plus difficiles sur la dernière console de SEGA…

Au sortir de Bloodstained, qu’on tient pour l’un des grand jeu de l’années écoulée, ces premières images nous auront en tous cas rendus curieux de découvrir ce Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, qui sera en early access sur Steam dès le 13 mars prochain.