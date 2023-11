Les Simpsons: Hit & Run – Des plans de suites avortés

Prenant son inspiration dans GTA III, le titre Les Simpsons: Hit & Run a connu un certain succès critique et, surtout, commercial. Kotaku parle même de millions d’exemplaires vendus. Un engouement tel qu’il a incité la production à réfléchir à des plans quant à un avenir pour la licence. Toutefois, l’éditeur a mis fin à tout projet la concernant. Vingt ans après la parution du jeu, son équipe est revenue sur cette décision.

C’est donc au cours d’une interview accordée à la chaîne YouTube Minnmax que l’on nous a donné quelques détails sur cet avenir avorté. Et, selon les propos tenus par le producteur exécutif (John Melchior), des idées avaient déjà commencé à émerger. Parmi les exemples de nouveautés pensées, la suite devait accueillir une nouvelle fonction de remorquage, des voyages temporels ou encore permettre l’utilisation de véhicules inédits tels des avions ou des dirigeables.

Ces velléités de futur visaient même un objectif plus lointain. Pour Melchior, c’était une évidence : Les Simpson: Hit & Run devait donner naissance à toute une franchise comptant ainsi pas moins de cinq volets. L’euphorie était donc là et la situation était, à en croire les dires du bonhomme, assurément favorable à ce que l’aventure continue.

Le premier argument avancé est le suivant : sur un plan financier, le contrat sur les cinq jeux était totalement viable. Le coût aurait été égal (voire moins cher) à la production du premier opus. Ensuite, ce qui confortait l’orientation pensée par l’équipe, c’était le soutien même des ayants droit, à savoir la FOX et la production de la série TV, ces derniers ayant été impressionnés par Hit & Run.

Cependant, Vivendi (l’éditeur) n’a pas montré ce même intérêt vis-à-vis de cette possibilité et a laissé le projet péricliter jusqu’à ce qu’Electronic Arts rachète les droits pour exploiter la licence. Un achat qui donnera lieu quelques années plus tard (soit en 2007) à Les Simpsons Le jeu Vidéo, dont la sortie correspondait avec celle du film et qui a marqué en quelque sorte la fin de l’aventure sur consoles de nos protagonistes à la peau jaune.

Le fait de mentionner Les Simpsons: Hit & Run est sans aucun doute le signe qu’il a marqué une génération et, plus important, qu’il n’est pas tombé dans l’oubli. De quoi laisser dans le cœur la croyance d’un éventuel retour. Mais difficile de penser que cette idée de suite puisse aujourd’hui faire son chemin. En fait, on le verrait plutôt revenir sous l’une des formes aujourd’hui favorisées par l’industrie : les fameux remake et remaster.

À voir donc si cette éventualité est suffisamment séduisante pour pousser les actuels propriétaires, Disney qui possède la FOX et Activision qui détient le code original du jeu, à s’engager sur cette voie.