Lamp Chronicle: Memoria Booklet -Lumière sur un action-platformer 2D prometteur

Lamp Chronicle: Memoria Booklet, derrière ce nom saugrenu ce cache un jeu indépendant n’appartenant ni à la catégorie des roguelike, ni à celle de ses cousins les roguelite. Non, Lamp Chronicle: Memoria Booklet est un action-platformer en 2D des plus classiques, à commencer par son scénario.

Alors que le royaume de Lifenia succombe aux ténèbres envahissant le monde, un jeune chevalier dénommé Luka se retrouve en possession d’une lampe qui pourrait bien renverser la balance. C’est alors pour lui le début d’un voyage dans le but retrouver la princesse du royaume et au passage dissiper les ténèbres.

Un classicisme que l’on retrouve également dans le gameplay du jeu. En effet, Lamp Chronicle se découpe en niveaux qu’il faudra traverser en évitant monstres et pièges en tout genre. Ces niveaux seront entrecoupés de différents magasins permettant d’améliorer Luka via l’achat d’armes et d’objets. Si on ajoute les cœurs en guise de barre de vie et les éternels mouvements de tout bon platformer 2D (Saut, Dash et Double saut), Lamp Chronicle n’a décidément rien d’original pour convaincre. Et pourtant.

Déjà, si ses mécaniques de gameplay sont des mécaniques éprouvées par des centaines de jeux, cela signifie qu’elles sont efficaces et donc qu’elles fonctionnent, si bien utilisées. Ce qui semble être le cas ici. De plus, à défaut d’être original sur son gameplay, Lamp Chronicle fait preuve d’une certaine originalité à travers ses visuels. Chacun des environnements, personnages et monstres du jeu ont été peint à la main, apportant à l’ensemble une surcouche de fantaisie qui flatte la rétine.

Un aspect qui rappelle les œuvres du studio Vanillaware, Odin Sphere en tête. Cela étant dit, la comparaison s’arrête là, Lamp Chronicle ne partageant pas la difficulté des jeux du studio d’Osaka. Il met même en avant la simplicité des combos à effectuer et sa facilité d’accès pour tous. Lamp Chronicle: Memoria Booklet semble donc vouloir proposer une expérience pour tous types de joueuses et joueurs un temps soit peu attiré par son esthétique.

Le studio Coréen Pixellica Corp, à l’origine du projet, a annoncé le lancement de Lamp Chronicle: Memoria Booklet en Early Access sur Steam pour courant du mois de décembre avec une sortie officiel dans les six mois qui suivent. Lorsque ce moment sera venu, soyez sûr que l’on vous en reparlera de manière plus approfondie.