Kunio-kun no Sangokushi dayo – Quand Kunio-kun voyage… dans le temps

Nous n’avons eu de cesse de le répéter cette année mais de très nombreuses séries semblent passer un anniversaire “cap”. S’il est tout naturel d’associer ce point au fait que notre divertissement préféré commence à prendre de l’âge, on reste toutefois surpris de découvrir que certaines licences adulées des joueurs passent ce cap en même temps. Zelda, Metroid et Dragon Quest (35 ans), Sonic (30 ans), Pokémon (25 ans)… Une liste conséquente d’anniversaires qui sont tout autant de prétextes à célébrer avec de belles annonces. Annonces que nous n’allons pas énumérer ici pour ne pas froisser Donkey Kong qui souffle ses 40 bougies dans l’indifférence générale…

Curieux constat, non ? En effet, des héros bien moins connus se sont vus accorder l’occasion de briller cette année… Oui, oui, Valis est effectivement l’exemple que nous avons en tête (parce qu’il est frais) mais cette fois, il s’agit d’une autre série, celle des Kunio-kun. Cette licence chère à notre bon City fête cette année ses 35 ans et Arc System Works, comme ils l’avaient annoncé, ne compte pas laisser cette chance de faire un petit quelque chose filer. Mais que faire ? Les héros de cette IP ont virtuellement tout fait (ou presque) ! Alors pourquoi ne pas leur offrir un voyage ?

Bon ok, voyager en cette période n’est pas franchement une sinécure… Crise sanitaire, pass sanitaire, gestes barrières, tests PCR, tant de trucs en “-ère”… relou… Relou même pour un personnage de pixels alors autant partir là où le mal n’est pas encore fait : dans le passé. Personnellement, on n’arrive pas à prendre la mesure de l’ironie de cette annonce donc nous espérons franchement que vous allez nous aider à trancher mais dans ces prochaines aventure, nos protagonistes casseront des bouches… à l’époque des Trois Royaumes. Nom de code : Kunio-kun no Sangokushi dayo.

Bah dis donc, nos héros sont loin de leur début de loubards… Ouais, c’est d’autant plus vrai que pour cette aventure, ils vont prêter leurs traits à des figures emblématiques de cette période notamment Guan Yu, Liu Bei et Zhang Fei (des noms que les joueurs de Total Wars ou de Dynasty Warriors reconnaitront). Enfin, l’ironie ne s’arrête pas là puisque nous sommes incapables d’expliquer pourquoi le peuple japonais, généralement froid à l’égard de la Chine (notamment ces dernières années) et pacifiste, voue une fascination certaine à ces conflits violents (même si romancés) ou simplement à cette destination… Une question à poser au service marketing peut-être…

Soit, pas grand chose de plus à se mettre sous la dent autre que ces quelques illustrations (qui semblent montrer un style similaire à ceux des épisodes classiques de la série à l’exception de l’esthétique), il ne nous reste qu’à indiquer que Kunio-kun no Sangokushi dayo: Zeein Shuugo! sortira en fin d’année sur Nintendo Switch et au printemps prochain sur PlayStation 4 et PC… au moins au Japon. Probabilité de le voir chez nous ? Basse mais bon, si nous ne pouvons pas voyager, on peut toujours importer, hein ?