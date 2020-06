Le remaster de Kingdoms of Amalur: Reckoning fuite du côté de Microsoft

On savait la licence dans les mains de THQ Nordic depuis maintenant plus de deux ans, Kingdoms of Amalur: Reckoning s’apprête à s’offrir une seconde jeunesse pour cet été. À l’origine de cette information, non pas une annonce officielle mais une fuite (maladresse ?) sur le Microsoft Store.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la version remastered du jeu de 2012, est prévu pour le 11 août 2020. On ne prendra pas trop de risques à dire que le titre sera également disponible sur PlayStation 4.

Que sait-on pour le moment de cette version remastered ? Pas grand chose mise à part sa date de sortie. En parcourant sa fiche, on apprend que son développement a été confié à Kaiko, vétéran dans le travail de remasterisation étant donné que le studio allemand s’est chargé des deux épisodes de Darksiders. Remaster oblige, le jeu profitera d’une amélioration graphique et incorporera l’ensemble des DLC.

Pour ceux dont le nom est inconnu, Kingdoms of Amalur: Reckoning est à la base un Action/RPG sorti en 2012 par Electronic Arts. Issu d’une étroite collaboration entre trois grands noms du fantastique, à savoir R.A. Salvatore (auteur des Royaumes Oubliés), Todd McFarlane (créateur de Spawn) et Ken Rolston (lead game designer d’Elder Scrolls IV: Oblivion), le jeu avait pour ambition de devenir une saga, notamment en se tournant vers un MMORPG. Malheureusement, le projet n’a pas pleinement abouti pour des raisons financières. Le jeu n’ayant pas connu le succès escompté (loin de là), EA s’est débarrassé de la licence, acquises quelques années plus tard par THQ Nordic.

Malgré son passé tumultueux, Kingdoms of Amalur: Reckoning est un excellent jeu alliant habilement action et mécaniques de jeu de rôle. On ne peut que se réjouir de la sortie du remaster, en espérant que cette seconde édition connaisse un meilleur sort (les enjeux financiers ne sont plus du tout les mêmes).

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est donc prévu pour le 11 août 2020, sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. On attend maintenant la confirmation officielle…