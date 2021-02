Kingdom Hearts Union X Dark Road ferme ses portes

Plus de 6 ans après sa sortie initiale, voici que sonne l’heure de refermer la porte à clé pour le jeu mobile Kingdom Hearts Union X. Square Enix vient en effet d’annoncer qu’une conclusion prévue pour le mois d’avril 2021 viendrait mettre un point final à cette histoire prenant place aux origines de la saga. Une fois cette dernière page tournée, une fermeture des serveurs est attendue pour le 31 mai. Pourtant, tout ne disparaitrai pas tel un monde englouti par les ténèbres.

Car la date de fermeture des serveurs sera également celle de la mise à jour 4.4.0 qui n’est autre que le déploiement d’une version offline. Si il ne sera plus possible d’accéder aux quêtes et autres parties jouables du titre, l’on pourra tout de même revivre son épopée personnelle via le mode théâtre, continuer de personnalisé son avatar et tâter aux mini-jeux “Classic Kingdom”. Pour rappel, “Classic Kingdom” propose de petits jeux inspirés des jeux LCD des années 80 (des Game & Watch en somme) se déroulant dans les univers des courts-métrages cultes de la compagnie Disney.

C’est sympathique mais pas de quoi forcément conserver l’application, l’aspect fédérateur de la communauté de fan n’étant plus. Néanmoins, une part de KH Union X bien spécifique sera elle toujours disponible.

Il s’agit de Dark Road, sortie en juin 2020, une campagne à part du reste de l’application, relatant la génèse de l’antagoniste principal de la saga, Xehanort. Cette dernière ne sera hélas pas accessible hors ligne immédiatement. Il sera pour cela nécessaire d’être patient jusqu’à la sortie de la mise à jour 5.0.0 prévue pour septembre. Surtout que cette campagne devrait “continuer encore quelques temps ” selon Tetsuya Nomura. Décidemment, on en aura jamais vraiment fini avec Xehanort.

Enfin, si vous vous êtes investi dans Kingdom Hearts Union X, sachez qu’il sera possible de conserver vos données. Il faut pour cela utiliser l’option “Save User Data” sur l’écran titre du jeu. Puis prendre soin de conserver l’application actuelle sur votre appareil jusqu’au lancement de l’application offline. Sachez au passage qu’il n’est déjà plus possible d’acheter de joyaux ( la monnaie premium).

Pour obtenir un rapport plus détaillé sur tout ça, on vous invite à vous rendre sur le site officiel Kingdom Hearts.

Il reste donc environ 3 mois pour ceux et celles qui voudrait s’essayer à ce titre qui rappelons le est disponible gratuitement sur IOS et Android.

En tous cas, Kingdom Hearts Union X aura été un bel espace de rassemblant ludique pour les fans de Kingdom Hearts, et c’est au final cet espace d’échange qui manquera le plus à ses membres. Alors, tachons de nous rappeler l’une des citations cultes de la saga :

Nous ne vivons pas dans le même monde, mais nous sommes sous le même ciel.

Un seul ciel, une seule destinée.