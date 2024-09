Kingdom Hearts et retraite, Tesuya Nomura évoque l’avenir

Célèbre nom de l’industrie, pour avoir avant tout contribué à la légende des Final Fantasy, Tetsuya Nomura a tout récemment évoqué son futur hors du monde vidéoludique. Lors d’une interview, il a en effet tout simplement évoqué sa retraite prochaine. Une entrevue au cours de laquelle le futur de l’autre série à laquelle il a donné naissance a également été mentionnée : Kingdom Hearts. Ce qui a permis, après un long temps sans avoir droit à la moindre évocation, de reparler du quatrième opus actuellement en développement.

Bientôt âgé de 54 ans, le créateur des aventures de Sora s’est en effet livré à Young Jump il y a quelques jours de cela dans une interview rapportée par VGC. Nomura en est venu à aborder son retrait du monde vidéoludique, chose qui devrait arriver, comme il le laisse entendre (sans néanmoins donner un ordre de grandeur ), dans pas très longtemps. Selon ses mots, ce serait l’histoire de « quelques années ». Ce qui reste bien flou…

Toujours est-il qu’il pense au départ… Et c’est tout logiquement qu’il en est venu à parler des projets qui l’occupent actuellement, dont sa série des Kingdom Hearts commencée en 2002 et, qui très bientôt, reprendra, à une date qui nous est encore inconnue. Un quatrième épisode qui viendra définitivement conclure la saga. Du moins, est-ce l’intention de Nomura, qui affirme concevoir ce dernier opus avec « la volonté d’y mettre un point final », et donc avec l’intention de répondre à toutes les questions soulevées précédemment.

Or, les objectifs ainsi affichés ne sont-ils pas contraires à d’autres qu’ils déclarent clairement ? Car oui, toujours selon les mots de Nomura, Kingdom Hearts IV serait actuellement réalisé dans le but de satisfaire également les nouveaux venus dans l’univers. Et comment le faire sans faire table rase du passé, d’autant que la saga a la réputation d’être complexe dans sa narration ? Il y a clairement un conflit et un risque de peut-être voir la « résolution » expédiée ou tout simplement être effleurée.

En tout cas, l’entreprise peut certainement inquiéter les fans de toujours. D’autant que Kingdom Hearts IV, au même titre que l’épisode mobile (Missing Link), est à considérer non comme une suite mais comme un tout nouveau jeu. Y aura-t-il de grands bouleversements, à l’instar d’un Final Fantasy 16 par exemple, qui pour certains ne répondait absolument pas au code d’un titre digne de figurer dans la série ?

Pour en apprendre davantage, il ne nous reste plus qu’à attendre d’avoir un peu plus d’informations sur le sujet. Et qui sait, on sera peut-être enfin servi au cours du Tokyo Game Show qui approche à grands pas. Oui, le temps est peut-être venu pour Square Enix de lâcher son Kingdom Hearts IV sur la ligne de départ.