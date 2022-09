Just Dance 2023 – L’ultime tour de piste

Déjà le 10 septembre, lors du Ubisoft Forward, la sortie de Just Dance 2023 a été annoncée pour le 22 novembre 2022. Ubisoft profite du rappel de l’annonce faite lors du Nintendo Direct pour commencer à poster des extraits du jeu afin de présenter les nouveaux morceaux.

Si Just Dance fait partie des licences qu’on a plaisir à retrouver chaque année, Just Dance 2023 se présente comme la fin d’une ère. Déjà, depuis 2020, Ubisoft avait commencé à proposer un service en ligne permettant d’accéder à l’intégralité du catalogue de la licence sur abonnement. L’éditeur passe le pas et choisit de tout miser sur ce modèle : Just Dance 2023 sera la version finale. Les morceaux qui rejoindront la liste des morceaux jouables une fois le jeu sorti seront disponible par des mises à jour.

Cependant, le mode de sortie du nouveau contenu n’est pas la seule chose à changer. Pour son dernier tour de piste, Ubisoft désire donner un nouveau visage à la licence. Cela se voit déjà sur les menus. Plutôt que le menu blanc aux options foisonnantes de partout sur l’écran, Just Dance 2023 présente un menu noir, similaire à ce que le joueur peut déjà connaître à travers les services de streaming comme Netflix ou Disney +.

Un choix judicieux quand on garde à l’esprit que la licence est réellement capable d’attirer un public hétéroclite sur tous les points. Il faut que le jeu puisse parler aux tous petits, à des férus de danse, jusqu’aux patients en rééducation physique. Un aspect qui tient à Ubisoft, comme l’éditeur l’a illustré en gardant des sorties régulières sur Wii, Wii U et Xbox 360 jusqu’en 2018. Cette nouvelle interface, qui, d’après les images des trailers, réussit à conserver une identité électrisante tout en épurant les visuels, semble dans cette droite lignée.

De plus, le jeu ne fait pas qu’avoir l’air plus neuf, des fonctionnalités très attendues font enfin leur arrivée. Les joueurs seront ravis d’apprendre qu’un mode multijoueur en ligne a été implanté. Les parties pourront accueillir des groupes de joueurs jusqu’à cinq, qui pourront interagir avec des stickers et jouer ensemble peut importe où ils se trouvent.

Aussi, le système de progression et les récompenses ont été revus. Les annonces ont été chiches sur les changements concrets du système de progression, c’est surtout sur les récompenses qu’il a été possible d’en apprendre plus : pour la première fois, les joueurs pourront profiter d’un réel avatar customisé.

Enfin, ce qui est le plus important du jeu : les chansons. Si nous n’avons, bien entendu, pas l’intégralité des morceaux présents, les quelques-uns déjà présentés par Ubisoft promettent une playlist d’anthologie. De Dynamite de BTS à Telephone de Lady Gaga et Beyoncé, en passant par More de K/DA : de nombreux morceaux très attendus vont enfin être disponibles.

Pour autant, la nouvelle vision de la licence par Ubisoft peut inquiéter. Le nouveau modèle, bien que très pratique, souligne encore un éloignement du modèle physique. Ce n’est pas un mal en soi : ce nouveau modèle va grandement simplifier l’accès au contenu des jeux. Les incertitudes se concentrent surtout sur la question de la préservation du patrimoine vidéolodique. En effet, des controverses comme la récente affaire causée par le retrait (ou non) de certains jeux d’Ubisoft justement, mettent en avant les limites de ce modèle.

Bien sûr, Ubisoft cherche probablement avant tout à avoir un modèle plus attractif pour ses joueurs. Pour autant, il faudra voir, une fois le jeu sorti, à quel point ce nouveau système sera efficace. Just Dance 2023 Edition sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X le 22 novembre 2022 en édition digitale, via les shops des différentes consoles, ou codes achetables en magasins.