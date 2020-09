Où pouvez-vous jouer légalement dans les casinos en ligne en Suisse ?

Avant d’ouvrir un compte sur un site de jeu, quel que soit votre pays, se questionner sur sa légalité est une préoccupation majeure et nécessaire. Afin de vous permettre de vous divertir sans vous inquiéter de toute la masse d’informations à gérer autour de la fiabilité d’un casino suisse en ligne, nous vous proposons une liste de maisons de jeux online, testées et approuvées par des joueurs expérimentés.

Woo Casino

Woo Casino est un casino en ligne créé par le groupe Direx N.V. La maison de jeux dispose d’une licence de Curaçao, et offre une plateforme sécuritaire sur tous les plans. Woo Casino offre un bonus composé de 200 tours gratuits et de 200€ pour vous souhaiter la bienvenue. En dehors du bonus de bienvenue, le site propose des promotions de façon régulière, de même que des tournois très excitants.

Différents éditeurs ont été mis à contribution pour les jeux proposés. Plus de 1000 jeux sont disponibles sur la plateforme appartenant aux genres :

Jeux de table (Blackjack, roulette, poker, etc)

Machines à sous

Jeux en direct

Bahigo

Bahigo précédemment connu dans le domaine des paris sportifs s’est aussi lancé dans celui des casinos. Avec cette plateforme, les joueurs ont donc le choix entre les paris sportifs et les jeux de casino. Les joueurs apprécieront l’ergonomie du site Bahigo. Il est possible de l’utiliser sur PC ou sur mobile. La plateforme propose plus de 500 jeux disponibles en 7 langues différentes.

Que vous soyez fan de slots, de jeux de tables ou de jeu en live, vous aurez satisfaction sur Bahigo. Il faut noter que le casino en ligne propose des promotions de façon régulière. Vous recevrez par exemple un bonus de 500 CHF lors de votre premier dépôt. Enfin, les moyens de paiement sont vraiment diversifiés et sécurisés : portemonnaies électroniques, cartes de débit, virements, et Paysafecard.

1xslots

C’est en 2017 que ce casino en ligne a été lancé. Il appartient au groupe Marikit Holdings Ltd Casinos. La particularité de 1xslots, c’est qu’il est spécialisé dans les machines à sous. Afin que les joueurs puissent profiter des jeux de manière interrompue et transparente, le casino dispose de plusieurs serveurs à travers le monde. Bien que le 1xslots privilégie les machines à sous, il est possible de profiter des jeux de table, des jeux d’arcade. Les joueurs n’ont pas à s’inquiéter de la sécurité puisque 1xslots dispose de plusieurs certifications dont Curacao eGaming.

Bob Casino

Bob Casino fait partie des casinos en ligne vous offrant une belle expérience de jeu. C’est en 2017 que ce casino en ligne a été créé et dispose de plus de 1000 différents jeux de différentes catégories. En tant que nouveau joueur, le casino vous permet d’avoir un bonus de 10 free spins sans aucun dépôt. En plus, des promotions régulières sont souvent organisées. Il est possible d’utiliser la plateforme sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Enfin, les options de paiement sont variées et sécurisées.