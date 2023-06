Toxic Commando – John Carpenter aux commandes d’un jeu vidéo

Après avoir été annoncé à la réalisation (depuis son canapé) d’une future série télévisée Suburban Screams, John Carpenter semble être sorti de sa torpeur puisqu’il est également concerné par la sortie d’un jeu vidéo, annoncé lors du Summer Game Fest 2023. Le jeu intitulé John Carpenter’s Toxic Commando se présente comme un FPS bourrin en coopération, dans lequel un quator de mercenaires se verra affronter des hordes de zombies.

S’il est difficile avec un simple trailer de mesurer l’implication du célèbre réalisateur d’Halloween, la communication autour du jeu semble s’axer sur l’ambiance eighties du titre à coup de musiques pop. Un choix étonnant quand on connait la filmographie du bonhomme qui n’a jamais vraiment eu recours à ce type de musique, ce dernier préférant signer lui-même la musique de ses films. Malgré tout, la camaraderie aperçu dans le trailer entre les différents mercenaires n’est pas sans rappeler son Vampires sorti en 1998.

Ce n’est pas la première fois que le nom de John Carpenter est affilié à un jeu vidéo, grand fan du médium il a d’abord signé en 1998 la musique de Sentinel Returns, un jeu de puzzle. Puis il a co-signé le scénario du troisième opus de la saga Fear en 2011. Malgré son appétence pour le jeu vidéo, ce ne serait pas être mauvaise langue que de présupposer un investissement minimal de la part de Carpenter. Il suffit d’ailleurs de lire les déclarations de l’intéressé à propos du jeu pour s’en convaincre :

« Vous savez, j’adore tirer sur des zombies. Tout le monde n’arrête pas de me dire qu’il faut les appeler ‘les infectés’. Les gars, ce sont des goules, point. En plus, ils sont des tonnes à l’écran, et ils explosent de partout. Les gens vont adorer ce jeu. »

En effet, depuis la dernière décennie, Carpenter se dit ravi des remakes de ses créations, ces derniers lui permettant de recevoir des chèques réguliers pour financer ses passes-temps favoris : jouer aux jeux vidéo et regarder la NBA. Depuis The Ward en 2013, Carpenter s’est surtout tourné vers la musique et semble avoir abandonné toute velléité de réalisation en dehors de son salon.

Ici, le nom de Carpenter semble surtout exister pour évoquer un certain cinéma des années 80, fun et décérébré. Une vision totalement faussée de son cinéma, plus proche de celui d’Howard Haws que de la série Z à la Troma évoquée dans le trailer. Rien de tout cela n’empêchera Toxic Commando d’être fun mais les nostalgiques du réalisateur de The Thing risquent de ne pas y trouver leur compte.