Quels sont les quatre jeux Xbox à venir sur PlayStation et Switch ?

2024 commence fort pour l’écurie Xbox qui ne cesse de clamer sa volonté d’ouvrir le jeu vidéo au plus grand nombre, une noble ambition qui n’est pas sans conséquence pour l’industrie toute entière. D’abord à l’état de rumeur inondant l’internet sauvage (et idiot), la liste des quatre premiers jeux Xbox exclusifs (plus pour longtemps donc) vient d’être officialisée. Pas de grosse surprise à l’horizon mais une confirmation qui fait plaisir, surtout avec une fonctionnalité de cross-play. Fin du suspense, il s’agit de :

Sea of Thieves

Hi-Fi Rush

Grounded

Pentiment

Sea of Thieves

Que la (belle) communauté de pirates se réjouissent, de nouveaux membres sont sur le point de rejoindre les mers. Sea of Thieves ouvre ses voiles aux joueurs PlayStation 5, et ce dès le mois d’avril, le 30 précisément. Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là car la fonctionnalité dite de cross-play permettra aux joueurs de tous bords (PC, Xbox et donc bientôt PlayStation) de naviguer ensemble et de vivre de fantastiques aventures, celles avec des îles perdues, des trésors enfouis et de dangereux squelettes.

Hi-Fi Rush

Le tempo enivrant d’Hi-Fi Rush s’apprête à dépasser ses frontières initiales. Le jeu sortira sur PlayStation 5 le 19 mars prochain. Par ailleurs, on vient également d’apprendre que Bethesda va collaborer avec Limited Run pour proposer une version physique du jeu. Le bon son de Tango Gameworks n’est pas prêt de s’arrêter !

Grounded

Grounded est un sympathique jeu de survie dans lequel le joueur, réduit à une taille minuscule, doit repousser des vagues d’insectes et autres parasites. Développé par la talentueuse équipe de chez Obsidian Entertainment, Grounded va ouvrir son jardin à d’autres joueurs à partir du 16 avril 2024. Et pour l’occasion, pas de jaloux, tout le monde est convié à la partie, le jeu étant prévu sur consoles PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch avec du cross-play. Il va falloir un plus grand jardin…

Pentiment

Autre jeu d’Obsidian Entertainment, Pentiment est un jeu d’aventure narratif unique en son genre, il est doté d’un style visuel fantastique inspiré de l’Histoire elle-même. Voilà d’ailleurs ce qu’on pouvait lire dans notre test du jeu :

« Pentiment est un jeu d’une originalité et d’une inventivité exceptionnelles, soutenu par une direction artistique qui ne peut pas laisser le joueur indifférent. »

Faut-il en dire plus ? Dans tous les cas, Pentiment est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. À noter qu’une version physique est également prévue en collaboration avec Limited Run.

Voilà qui termine le portage de la première sélection Xbox, un (beau) pas en avant dans la volonté de Microsoft d’ouvrir le média au plus grand nombre, même si le groupe a précisé qu’il ne porterait pas l’ensemble de son catalogue d’exclusivités, il faut bien justifier l’abonnement Game Pass quand même…