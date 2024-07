Quels jeux pour accompagner les Jeux Olympiques 2024 ?

Dans une semaine, le vendredi 26 juillet, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 se tiendra le long de la Seine. S’ensuivront quinze jours marqués du sceau du sport dans la capitale française. Au programme des festivités, trois-cent-vingt-neuf disciplines sur pas moins de quarante-et-un sites olympiques.

À quelques jours de l’événement, on vous propose une sélection de quelques jeux vidéo de sports en tous genres, mettant bien évidemment en avant des disciplines olympiques que vous retrouverez cet été pendant les jeux. Échauffez-vous bien !

Du tennis avec Top Spin 2K25/Mario Tennis Aces

Débutons par le tennis, avec selon nous deux jeux qui pourront combler les amateurs de la petite balle jaune : Top Spin 2K25 et Mario Tennis Aces. Deux salles, deux ambiances. Le premier, résolument orienté simulation, nous a déçu. Malgré tout, il reste la référence des jeux de tennis sur la génération actuelle, sans réelle concurrence il est vrai. Si vous souhaitez incarner quelques-uns des joueurs des circuits ATP et WTA présents à Paris pour les Jeux Olympiques, c’est le jeu qu’il vous faut.

Vous ne disposez que d’une Nintendo Switch, ou vous préférez une expérience beaucoup plus arcade et humoristique ? Alors rien ne vaut un bon match de Mario Tennis Aces. Sorti en 2018, le jeu avait su se démarquer par un gameplay riche, une vraie importance donnée à la stratégie, et une direction artistique bien léchée, comme Nintendo sait si bien le faire. Un vrai coup de coeur qui n’a pas pris une ride, six ans plus tard.

Du football avec EA Sports FC 24/Mario Strikers Battle League Football

Sport le plus populaire au monde, le football est au contraire l’un des sports les moins suivis durant les Jeux Olympiques. En partie en cause, le règlement qui oblige les nations à ne sélectionner que des joueurs de moins de 23 ans dans leurs effectifs (à l’exception de trois joueurs). Un sport olympique qui ne présente donc pas forcément les meilleurs joueurs du monde, et en conséquence, un tournoi olympique souvent de petit niveau.

Côté jeu vidéo, difficile de ne pas se tourner vers EA Sports FC 24. Le successeur de FIFA n’a certes pas révolutionné le genre, mais il est la seule proposition de simulation valable à l’heure actuelle sur les consoles dernière génération. Si comme pour le tennis précédemment, c’est l’arcade et le fun qui vous attirent, Nintendo est toujours là, et propose sa propre vision du football dans Mario Strikers Battle League Football. Mario et sa clique sont de retour, et avec eux, une myriade de coups spéciaux et de pouvoirs en tous genres. Rigolade assurée, sans oublier la dimension tactique propre au football, loin d’être laissée de côté.

Du basketball avec NBA 2K24

Regroupée autour de Victor Wembanyama et Rudy Gobert, les deux tours jumelles de la raquette, l’équipe de France a peut-être une carte à jouer lors de ces Jeux Olympiques à domicile. Mais il faudra sans doute se mettre sur la route de l’impressionnante armada Team USA, bien décidée à ramener la médaille d’or aux Etats-Unis.

Pour retrouver les meilleurs joueurs de la planète, rien de tel que NBA 2K24. Disponible sur de nombreux supports, le jeu est ce qui se fait de mieux en matière de basket-ball. Avec un réalisme à toute épreuve, des graphismes de haute volée, et tous les à-côtés qui font de la NBA l’une des associations les plus divertissantes au monde, c’est un must-have. À condition de ne pas trop jouer avec le diable 2K et son goût pour le pay-to-win.

De l’escalade avec Jusant

Pour les fans d’escalade, c’est un vrai parti-pris que nous vous proposons. En effet, ce n’est pas vers un jeu de sport que notre choix s’est porté mais sur un jeu d’aventure et de plate-formes. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas devenus fous pour autant. Jusant propose une véritable expérience d’escalade en plein air, avec une petite dimension de gestion du matériel et de l’endurance. À l’heure actuelle, c’est ce qui fait de mieux en terme de sensation de grimpe et de hauteur. Et en plus, c’est français. Et c’est encore mieux quand on y ajoute une belle histoire et de vraies émotions dans la quête du personnage qu’on incarne, parti à la recherche de l’eau au sommet d’une tour.

Pour ceux qui souhaiteraient un aspect plus simulation, votre souhait pourrait s’exaucer en 2025, avec la sortie prévue d’un autre jeu made in France, Caïrn, par le studio The Game Bakers. Présenté comme un « survival-climber », le titre vous amènera à la conquête du Mont Kami, et devrait rajouter des composantes de gestion de matériel (craies, scotch, pitons…), de nourriture et de médicaments. Un bien beau programme.

Du golf avec EA Sports PGA tour et Everybody’s golf

Encore une fois, deux propositions bien différentes pour les amateurs de golf, sport réintroduit aux jeux olympiques depuis l’édition de Rio en 2016. Pour l’aspect simulation, dirigez-vous vers EA Sports PGA tour. Trente parcours célèbres sont modélisés, et vous pourrez incarner quelques golfeurs et golfeuses du circuit officiel.

Pour l’arcade et le fun en famille ou avec des enfants, préférez Everybody’s Golf. Sorti en 2017, le jeu n’a pas vieilli, grâce à ses graphismes résolument orienté cartoon. Seulement cinq parcours, mais un vrai moyen de s’initier aux règles du golf sans se prendre la tête. Préparez vos clubs !

Du cyclisme avec Pro Cycling Manager et Le Tour de France

Le cyclisme est représenté par différentes disciplines aux Jeux Olympiques. Du BMX, du VTT, du cyclisme sur piste ou de la course en ligne, il y en a pour tous les goûts. Côté jeux vidéo, notre choix se porte sur le dyptique Pro Cycling Manager/Le Tour de France. Même studio de développement, même éditeur, mais deux visions bien différentes de la discipline.

Le premier est un jeu de gestion d’équipe cycliste bien plus complexe et nécessitera une vraie connaissance du monde du cyclisme pour pouvoir prendre du plaisir. Au contraire, le Tour de France fait le choix d’une expérience plus orientée arcade et moins punitive. C’est beaucoup plus simpliste, mais néanmoins nécessaire pour mieux appréhender ce passionnant sport qu’est le cyclisme sur route.

Et pour les autres ?

Difficile d’être exhaustif devant la multitude de titres de sports présents sur nos consoles et ordinateurs. Pour les plus indécis ou ceux qui souhaiteraient découvrir plusieurs sports à la fois, il est toujours possible de se diriger vers des jeux plus généralistes comme Everybody 1,2 Switch, Nintendo Switch Sports ou encore Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ces party-games ne vous demanderont sans doute pas des heures d’entrainements pour en voir le bout, mais ont au moins le mérite de proposer des épreuves funs et variées dans des sports rarement modélisés dans le jeu vidéo. Si vous souhaitez faire de l’équitation, de la gymnastique, du volley-ball ou du badminton, c’est vers ces titres là qu’il faudra aller.

Enfin, en attendant la probable sortie d’un jeu vidéo officiel estampillé Jeux Olympiques de Paris 2024, vous pouvez encore profiter de la version Tokyo 2020. Loin d’être un grand jeu mais bénéficiant de la licence officielle, il reste une belle porte d’entrée vers le sport olympique et est celui qui vous proposera la plus grande variété de sports jouables. À vos manettes, la course aux médailles commence !